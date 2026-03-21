“Hizo llorar a mi hija”: estalla polémica entre Jorginho Frello y Chappell Roan

Escándalo entre la cantante Chapell Rioan y el futbolista Jorginho Frello Fotoarte: La Crónica

Una inesperada polémica internacional ha puesto en el centro de la conversación a dos figuras de mundos completamente distintos: el fútbol y la música.

El futbolista Jorginho Frello denunció públicamente a la cantante Chappell Roan, asegurando que una situación ocurrida en un hotel terminó con su hija de 11 años “en lágrimas” tras la intervención del equipo de seguridad de la artista.

¿Qué paso entre Chapell Roan y la hija de Jorginho?

Todo ocurrió en São Paulo, durante el fin de semana del festival Lollapalooza Brasil, donde ambas figuras coincidieron en el mismo hotel.

De acuerdo con el relato del futbolista, su esposa y su hija se encontraban desayunando cuando la menor reconoció a la cantante, de quien era fan. La niña, emocionada, simplemente pasó cerca de la mesa para confirmar si realmente se trataba de la artista.

No hubo interacción directa, ni solicitud de foto o autógrafo.

Sin embargo, minutos después, un elemento de seguridad se acercó a la familia.

Según el testimonio de Jorginho, el guardia adoptó una actitud agresiva y acusó a la menor de “molestar” o “acosar” a la cantante, lo que provocó que la niña terminara asustada y llorando.

La versión de Jorginho Frello: “Era solo una niña admirando a alguien”

El jugador expresó su molestia a través de redes sociales, donde cuestionó la reacción del equipo de la artista.

En su mensaje, dejó claro que su hija no se acercó directamente, no habló con la cantante y no pidió nada.

“Solo era una niña admirando a alguien”, fue la idea central de su reclamo, en el que también criticó lo que consideró una reacción desproporcionada. Además, aseguró que la menor quedó “muy afectada emocionalmente” tras el incidente.

Mensaje escrito en las redes sociales del futbolista Jorginho Frello Foto: Vía redes sociales

¿Qué ha dicho Chappell Roan?

Hasta el momento, ni Chappell Roan ni su equipo han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Cabe destacar que la cantante ha sido una figura vocal en torno al tema de los límites con fans, defendiendo en distintas ocasiones su derecho a mantener distancia en espacios privados.

El caso rápidamente se volvió viral.

Mientras algunos usuarios respaldan a Jorginho y critican la actitud del equipo de seguridad, otros defienden a la artista, argumentando que los famosos tienen derecho a espacios seguros y no siempre están obligados a atender a sus fans.