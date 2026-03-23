Colección de Super Mario Galaxy en McDonald’s: ¿Cuándo llega a México y cuánto costará?

Super Mario Galaxy en McDonald's La aventura de Super Mario Galaxy se expande hasta McDonald’s; anuncian nuevos juguetes coleccionables y una ‘Cajita Feliz’ con menú de edición especial.

Super Mario Galaxy continúa expandiendo su aventura más allá de la pantalla grande y esta ocasión llegará a McDonald’s, pues la cadena de comida rápida anunció una Cajita Feliz de edición especial que incluirá también un juguete de colección.

Esta promoción intergaláctica llegará a México antes del estreno de la secuela de animación más ansiada desde el éxito de su primera entrega, Super Mario Bros. La Película, cuya proyección en cines será a partir del 1º de abril de 2026.

¿Qué incluye la edición especial de Super Mario Galaxy en McDonald’s?

La fiebre galáctica de Super Mario Galaxy continúa expandiéndose previo a sus estreno en cines, arribando a McDonald’s con una promoción especial que ofrecerá diseños característicos de la película animada y una extensa variedad de juguetes de colección.

De acuerdo con internautas que obtuvieron información de suscursales en Brasil, la promoción lanzada por McDonald’s incluirá al menos diez modelos distintos de juguetes de colección, destacando personajes como Mario, Luigi, Yoshi, las princesas Peach y Rosalina, e incluso Bowser y Bowser Jr.

Estas figuras de colección estarán incluidas en la Cajita Feliz de la cadena de comida rápida, la cual también contará con tres diseños distintos: Mario, Peach y Yoshi.

La información respecto a esta edición especial de Super Mario Galaxy en McDonald’s apunta a que existirá también un menú para adultos, el cual podría ser similar a las Cajita Feliz de Friends que se lanzaron a finales de 2025, las cuales incluían Big Mac, papas y figura coleccionable, además de una salsa temática.

En el caso de la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy, creadores de contenido han señalado que incluirá helados con diseño de la película animada, además de un trío de salsas para acompañar la comida.

¿Cuál será el precio de la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy en McDonald’s?

Según información compartida por creadores de contenido mediante sus cuentas en redes sociales, el precio de esta edición especial de Super Mario Galaxy en McDonald’s podría tener un precio alrededor de $120 pesos, dependiendo de si se tratará de un menú adulto o infantil.

⭐️ El personaje que siempre supera todas sus misiones​ se asoma entre las estrellas con su grupo de amigos ​para asegurar la diversión en tu #CajitaFeliz ⭐️​



¿Ya descubriste de quién estamos hablando? 👀 pic.twitter.com/HeH3zfIM0O — McDonald's México (@McDonaldsMexico) March 22, 2026

En cuanto a la variabilidad de los juguetes de colección, México sí contará con las diez piezas previstas, sin embargo, estos juguetes estarán sujetos a disponibilidad en cada sucursal.

Super Mario Galaxy en McDonald’s: ¿cuándo estará a la venta en México?

La información difundida por creadores de este tipo de contenido reveló que la promoción de Super Mario Galaxy en McDonald’s estará a la venta a partir del martes 24 de marzo en todas las sucursales del país.

Sin embargo, la coincidencia entre el lanzamiento de esta promoción y las vacaciones de primavera podría aumentar la posibilidad de agotamiento prematuro de existencias, por lo que se recomienda asistir en los primeros días de su lanzamiento para obtener la figura deseada.