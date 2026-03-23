Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 23 de marzo? Esta noche, los Rojos defenderán y los Azules atacarán; conoce al ganador de La Villa 360 en Exatlón México hoy, 23 de marzo (Exatlón México)

Con el inicio de la semana 26, Rojos y Azules se disputarán esta noche la competencia por La Ventaja y la Villa 360. Conoce al ganador de hoy, 23 de marzo, en Exatlón México.

Con la salida de Doris del Moral, los Azules intentarán recuperar la Villa 360 con un integrante menos, mientras que los Rojos desean mantener el impulso de los últimos días ganando las competencias de esta noche.

De modo que, si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy, lunes 23 de marzo?

Mientras que los Azules enfrentan momentos difíciles como equipo tras la eliminación de Doris del Moral, los Rojos continúan acumulando victorias en Exatlón México.

Sin embargo, los Azules han demostrado su dominio en la competencia por la Villa 360, por lo que los resultados de esta noche podrían ser variados.

No obstante, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 23 de marzo será el equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este lunes 23 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Tras la reciente eliminación de Doris del Moral, esta semana 26 los Azules continúan la competencia con 6 integrantes, mientras que los Rojos lograron mantener a 8 integrantes. Aquí te decimos cuáles son los participantes que continúan en Exatlón México:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

César Villaluz

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karols Rojas

Jazmín Hernández

Azules