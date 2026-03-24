Exatlón México, Batalla Colosal: ¿Quién gana hoy 24 de marzo? Esta noche se disputará la Batalla Colosal y la medalla femenina; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Rumbo a la recta final, Rojos y Azules competirán por la oportunidad de ganar un premio especial, además de la disputa por la medalla femenil. Conoce al ganador de hoy, 24 de marzo, en Exatlón México.

A pesar de que los Azules se hicieron de la Villa 360, los Rojos aseguran que sus contrincantes continúan afectados por la salida de Doris del Moral y planean tomar esa ventaja para obtener la victoria de hoy.

Sin embargo, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién será el ganador de este 24 de marzo de la Batalla Colosal en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal de Exatlón México hoy, 24 de marzo?

A pesar de la eliminación de Doris del Moral, el equipo Azul pudo comenzar la semana 26 con un gran impulso tras ganar la Villa 360 y la Ventaja.

Sin embargo, en los avances del capítulo se ha mostrado que continúan dolidos por la salida de su compañera, lo que comienza a causar fracturas en el equipo. Por su parte, los Rojos están determinados a continuar con el impulso de las últimas semanas.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Batalla Colosal este martes 24 de marzo será el equipo Azul.

Mientras que el premio de hoy en la Batalla Colosal será una experiencia con un DJ reconocido mundialmente, en la medalla femenil, diferentes rumores indican que la ganadora sería Mati Álvarez del equipo Rojo.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo este martes 24 de marzo

El capítulo por la competición de la Batalla Colosal de este martes 24 de marzo en Exatlón México dará inicio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en su horario regular, aunque primero se llevará a cabo la competencia por la Medalla Femenil.

También podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, donde se transmite de manera habitual de lunes a viernes.

Otra opción para seguir el capítulo en vivo desde cualquier dispositivo móvil es en su página web oficial o bien en su App, las cuales llevan el mismo nombre.