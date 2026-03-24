Playera de Brasil para el Mundial 2026 genera polémica nacional por campaña de marketing... y tener a “El Diablo”

Playeras selección de Brasi La afición brasileña ha mostrado su rechazo a las nuevas indumentarios por cuestiones políticas y religiosas.

Hace unos días, la marca deportiva Nike realizó el lanzamiento global de las playeras que estarán vistiendo sus selecciones nacionales en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Brasil, con su tradicional ‘verdeamarella’ recibió elogios a nivel internacional. Sin embargo, en el mercado local, tanto la camiseta de local como la de visitante están recibiendo múltiples críticas tanto por la forma en la que se está promocionando como por el diseño de la de visitante.

Playeras de la Selección de Brasil para el Mundial 2026

La semana pasada, se hicieron oficiales los modelos que lucirá la selección cinco veces campeona del mundo. El diseño de local mantiene la tradición del amarillo como color principal así como algunos detalles en verde así como una ligera ampliación en el tamaño del escudo.

Uniformes Brasil Mundial 2026 Las medias del uniforme de local usan la palabra "Brasa", mientras que la de visitante tiene el logo de la marca Jordan.

Por su parte, la de visitante tiene un color azul oscuro y azul eléctrico así como algunos detalles en amarillo y por primera vez, las calcetas en color negro. Además, la novedad de que en vez del logo tradicional de Nike, estará luciendo el de Jordan, con la icónica silueta del ex basquetbolista de los Chicago Bulls.

¿Cuál es la polémica de la playera de la Selección de Brasil?

A simple vista, no hay ningún problema con las indumentarias. Incluso, estas tuvieron un recibimiento positivo entre aficionados de diferentes partes del mundo y señalándolas como unas de las más destacadas para este Copa del Mundo. Sin embargo, el contexto nacional y la campaña de marketing son parte esencial de la controversia.

En el caso de la playera de local, el asunto tiene que ver con que, desde hace algunos años, el ex presidente Jair Bolsonaro comenzó a utilizarla constantemente en sus apariciones públicas. De esta forma, sus simpatizantes la convirtieron en un símbolo de apoyo. En contra parte, sus detractores y quienes simpatizan con políticas de izquierda, empezaron a sentir rechazo hacia la “vedeamarella”, que alguna vez fue parte de la unión nacional ante uno de los deportes donde más han destacado los brasileños.

Ante esta situación, Nike decidió optar por una campaña de marketing que dejara de lado esta idea de que la playera era una forma de apoyar a los grupos políticos de derecha. La marca estadounidense mostró a la diseñadora de la indumentaria, quien destacó los detalles de la palabra “Brasa” en las calcetas, asegurando que es una palabra popular para referirse al país.

Sin embargo, este mensaje no tuvo el respaldo esperado por la afición, quienes señalaron que el término “Brasa” nunca ha sido utilizado por los seguidores para referirse al equipo nacional. Además, usuarios en redes sociales señalaron que la creadora ha publicado en sus cuentas oficiales múltiples contenidos que apoyan ideas y políticas de izquierda, lo que volvió a generar comentarios y controversia sobre la polarización política.

Silueta en playera de Brasil genera polémica por “ser del diablo”

En cuanto a la segunda indumentaria algunos aficionados han señalado que la silueta en la parte frontal de la indumentaria tiene forma de un rostro con cuernos, como si se tratara de un demonio. Siendo Brasil el país con mayor número de creyentes católicos en el mundo, la difusión de esta idea ha comenzado a generar el rechazo también de esta playera.

Playera selección de Brasil Usuarios en redes sociales aseguran que Nike puso una figura demoniaca de forma subliminal en la de visitante.

Por medio de sus redes sociales, algunos incluso han dibujado el rostro de la figura maligna para hacer “más evidente” que la camiseta evoca a un demonio, realzando la conversación sobre esta playera.