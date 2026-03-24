Poncho de Nigris confirma celebridades para Ring Royale 2: estos es lo que se sabe de las peleas

Poncho De Nigris da avances de Ring Royale 2 Fotoarte: La Crónica

Después del contundente éxito del espectáculo Ring Royale celebrado en la Arena Monterrey, el empresario Poncho De Nigris acaba de dar a conocer que ya tiene planes para la segunda edición de sus afamadas peleas con celebridades confirmadas y combates que, según él, serán aún más virales que los de su debut.

Y es que tras el impacto de su primera edición, Ring Royale no tardó en consolidarse como uno de los espectáculos más comentados del año. El evento, celebrado en Monterrey, logró cifras importantes tanto en asistencia como en audiencia digital.

Se reportó que el show reunió a millones de espectadores en línea, además de agotar localidades, posicionándose como un formato exitoso que mezcla boxeo amateur con entretenimiento y figuras mediáticas.

Celebridades confirmadas… pero sin nombres aún revelados

A través de redes sociales, el organizador reveló que ya tiene al menos cuatro celebridades confirmadas para la nueva temporada, además de dos peleas que calificó como “muy virales”.

Sin embargo, no dio a conocer quiénes participarán.

En su mensaje, dejó clara su intención de diferenciar el evento de otros formatos:

“Aquí son celebridades. No streamers ni gamers… aquí pura celebridad”.

La estrategia ha generado conversación inmediatal así como sucedió con las peleas de Alfredo Adame contra Carlos Trejo y Karely Ruiz contra Marcela Mistral.

El público también elige a las celebridades

Quizá, uno de los aspectos que han traído éxito a este proyecto es la inclusión del público en la elección de combates.

El propio De Nigris pidió a sus seguidores proponer nombres de celebridades para los próximos combates, lo que ha provocado una ola de sugerencias en redes sociales.

Entre las propuestas que circulan destacan posibles enfrentamientos entre figuras de televisión, influencers y celebridades del entretenimiento, lo que confirma que el evento apunta nuevamente a lo mediático.

Aunque aún no hay fecha oficial para la nueva edición, todo apunta a que el proyecto crecerá en escala.