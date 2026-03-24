Vaso de Michael Jackson en Cinépolis: ¿cuándo saldrá a la venta el coleccionable de la película?

Coleccionable de Michael Jackson Cinépolis anuncia vaso de edición especial para la película de Michael Jackson.

El vaso coleccionable de Michael Jackson llegó a las sucursales de Cinépolis en México, según fue reportado por creadores y creadoras de contenido en redes sociales que se especializan en el anuncio de este tipo de ediciones especiales.

La popularidad de los vasos coleccionables y palomeras de edición especial en cines, principalmente presentados por franquicias como Cinépolis y Cinemex, se disparó durante el ciclo de películas de Marvel y DC, consolidándose como una práctica común para estrenos de fama global como lo fue Barbie o la popular Super Mario Galaxy, próxima a estrenarse.

¿Cómo será el vaso coleccionable de Michael Jackson en Cinépolis?

De acuerdo con las filtraciones en redes sociales sobre este vaso edición especial para la película que narrará la vida del conocido “Rey del Pop”, el vaso coleccionable tendrá una apariencia brillante y plateada que buscará destacar los atuendos característicos del artista.

Similar al vaso coleccionable que se lanzó para el estreno de Barbie, el producto edición especial de Michael Jackson tendrá un efecto cristalizado y vendrá con un popte incluido, de material duro/acrílico con acabados en relieve.

Algunos fanáticos de la leyenda en la industria musical han relacionado la imagen plateada del vaso con el emblemático guante de cristales que Jackson solía usar en sus presentaciones.

¿Cuándo estará disponible el vaso coleccionable de Michael Jackson de Cinépolis?

Este tipo de promociones suelen anunciarse una fecha antes del día de estreno de la película relacionada a los coleccionables; en este caso, la venta del vaso coleccionable de Michael Jackson podría iniciar a partir del 22 de abril de 2026, fecha en la que el filme biográfico se estrenará en México.

En redes sociales, la ‘Cinepolita’ dennydenn_ en TikTok compartió que el vaso llegó a las sucursales de Cinépolis en México, sin embargo, el precio del coleccionable de Michael Jackson todavía no ha sido revelado.

No obstante, tomando en cuenta costos anteriores en coleccionables de este tipo, el vaso edición especial para esta ansiada película podría estar entre los $220-250 pesos, como sucedió con el coleccionable de Barbie en el año 2023.