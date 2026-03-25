Exatlón México, Duelo de Enigmas: ¿Quién gana hoy 25 de marzo? Conoce quién gana hoy en Exatlón México el Duelo de Enigmas (Exatlón México)

Continúan las competencias en Exatlón México y esta noche se disputará el Duelo de los Enigmas, así como la medalla varonil. Conoce qué equipo será el ganador hoy.

Ambos equipos continúan acumulando victorias en esta semana 26, por lo que Rojos y Azules intentarán con todas sus fuerzas ganar el Duelo de los Enigmas para tener una ventaja más.

Por lo que, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy, 25 de marzo, del Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy, 25 de marzo?

Mientras que los Azules se hicieron de la Villa 360 y la Ventaja, los Rojos supieron recuperarse con la victoria de la Batalla Colosal, además de que Mati Álvarez logró obtener su medalla número 7 de esta temporada, lo que levantó más la moral del equipo.

Por lo que, para el Duelo de los Enigmas ambos equipos llegan motivados a ganar esta competencia, lo que la vuelve bastante reñida.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, el ganador del Duelo de los Enigmas este miércoles 25 de marzo será el equipo Azul.

Por otra parte, estos mismos rumores señalan que quien se podría estar llevando esta noche la medalla varonil sería Koke Guerrero del equipo Azul, por lo que las victorias de esta noche quedarían en este equipo.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy miércoles 25 de marzo

El capítulo por la competición del Duelo de los Enigmas de este miércoles 25 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por la medalla varonil.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, llamada también Azteca Uno.