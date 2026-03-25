Ofertas Chedraui HOY: 20% de descuento en pescados y mariscos para la Cuaresma 2026

La temporada de Cuaresma 2026 llega con una misión clara: comer rico sin que la cartera entre en crisis. En esta ocasión, Chedraui decidió jugar fuerte con una serie de ofertas del 20% de descuento en productos clave para cientos de combinaciones con proteína del mar.

Entre los artículos destacados se encuentran:

Salmón Atlántico sin piel

Salmón de Alaska

Camarón cocido

Medallones de atún gourmet

Camarón Grande sin Cabeza kg

Camarón Coctel Pulpa Kg

Camarón Chico sin Cabeza kg

Camarón Cocido Delamar 91-100 454g

Camarón Don Chiapas Pacotilla 454g

ofertas del 20% de descuento en productos del mar

Estos productos forman parte de la promoción, pensada para quienes buscan opciones frescas y prácticas durante la vigilia.

La lógica es ofrecer proteína de calidad, menos carne roja y precios que no te desfalquen. Una combinación que convierte el súper en una mejor experiencia.

Otras promociones que puedes aprovechar

Las ofertas de Chedraui vienen cargadas con otros beneficios que complementan el ahorro:

Hasta 20% de bonificación en monedero electrónico en productos seleccionados

en productos seleccionados Promociones tipo 3x2 en artículos básicos

Rebajas en carnes, abarrotes y productos de uso diario

Estas dinámicas permiten elegir entre pagar menos o llevar más producto por el mismo dinero, dependiendo del tipo de compra que hagas.

En otras palabras: puedes armar desde una despensa inteligente hasta lo necesario para una reunión de fin de semana sin sentir que estás vaciando la tarjeta.

¿Hasta cuándo están vigentes las ofertas de Chedraui?

Las promociones tienen una vigencia limitada y suelen cambiar rápidamente, especialmente en temporadas altas como Semana Santa.

Algunas ofertas de este tipo han estado activas hasta finales de marzo, por lo que lo ideal es aprovecharlas antes de que desaparezcan. Además, es importante considerar que los productos están sujetos a disponibilidad.

Tips para sacarle jugo a las ofertas Chedraui

Aquí algunos consejos para aprovechar de verdad los descuentos Chedraui: