Ofertas Soriana HOY: este Miércoles del Campo llegó con precios irresistibles en frutas, verduras y carnes

Como cada semana, el Martes y Miércoles del Campo en Soriana es la mejor oportunidad para quienes buscan estirar el gasto sin sacrificar calidad. Esta edición de finales de marzo llega cargada de productos básicos a precios competitivos, justo en plena temporada previa a Semana Santa.

Entre los protagonistas del ahorro aparecen frutas frescas, verduras esenciales y proteínas que permiten armar el menú semanal sin sentir que vacías tu cartera.

Frutas y verduras en oferta: lo más buscado del súper

El área verde del súper se pinta de descuentos. Estos son algunos de los precios más llamativos:

Manzana Golden : desde $36.80 el kilo

: desde $36.80 el kilo Limón con semilla : alrededor de $39.80 el kilo

: alrededor de $39.80 el kilo Jitomate saladette : cerca de $34.80 el kilo

: cerca de $34.80 el kilo Papaya : desde $34.80 el kilo

: desde $34.80 el kilo Sandía roja : desde $10.80 el kilo (con beneficios adicionales)

: desde $10.80 el kilo (con beneficios adicionales) Mango Ataúlfo : desde $28.80 el kilo

: desde $28.80 el kilo Zanahoria: desde $8.80 el kilo

Carnes, pollo y pescado: proteínas al mejor precio

No todo es verde en estas promociones. También hay opciones para quienes buscan proteína sin gastar de más:

Pollo entero fresco : desde $38.90 el kilo

: desde $38.90 el kilo Molida de res 80/20 : alrededor de $108 el kilo

: alrededor de $108 el kilo Pierna de cerdo : desde $62.90 el kilo

: desde $62.90 el kilo Filete de basa : desde $69.90 el kilo

: desde $69.90 el kilo Mojarra tilapia: desde $59.90 el kilo

¿Por qué el Martes y Miércoles del Campo es clave para ahorrar?

Más que una promoción, el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se ha convertido en una rutina de ahorro para miles de familias mexicanas.

Cada semana, la cadena apuesta por descuentos en productos básicos, lo que permite comparar precios con otras tiendas como Walmart o Chedraui y elegir la mejor opción.

Además, en algunas ocasiones se suman beneficios como puntos adicionales o promociones bancarias, lo que amplifica el ahorro total.

Consejos para aprovechar las ofertas de Soriana al máximo

Si quieres sacarle todo el jugo a estas promociones, toma nota: