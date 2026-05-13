Starbucks y Alsea inauguran Casa de las Sirenas en Guadalajara: café, arte e impulso para mujeres emprendedoras

Casa de las Sirenas

En Guadalajara, el café dejó de ser únicamente una experiencia de consumo para convertirse también en un punto de encuentro social. Starbucks y Alsea inauguraron Casa de las Sirenas, una nueva tienda insignia ubicada en la colonia Mezquitán que busca ir más allá de la dinámica tradicional de una cafetería y transformarse en un espacio enfocado en comunidad, inclusión y desarrollo femenino.

La apertura marca uno de los proyectos más ambiciosos de la marca en México en términos de impacto social. Más que una sucursal temática, el nuevo espacio fue concebido como una plataforma donde convergen diseño, capacitación, cultura y oportunidades económicas para mujeres de Jalisco. Todo esto dentro de un edificio con historia: un antiguo banco abandonado que ahora fue recuperado para convertirse en un centro de convivencia contemporáneo.

Desde su inauguración, Casa de las Sirenas comenzó a atraer miradas no solo por su estética, sino por el mensaje que representa. En una época donde muchas marcas buscan conectar con causas sociales, Starbucks y Alsea apuestan aquí por un modelo que intenta integrar experiencia comercial con programas comunitarios de largo alcance.

Casa de las Sirenas

Un espacio que transforma el concepto tradicional de cafetería

La nueva Casa de las Sirenas toma inspiración del concepto de “Tercer Lugar” impulsado por Starbucks desde hace años: espacios que funcionan como puntos de convivencia más allá del hogar y el trabajo. Sin embargo, este proyecto lleva esa idea a una escala mucho más amplia.

La cafetería fue diseñada para convertirse en un centro comunitario vivo, donde además de servir bebidas y alimentos, se desarrollarán talleres, encuentros, mentorías y actividades enfocadas principalmente en mujeres emprendedoras y líderes locales.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la reutilización del inmueble. El espacio ocupa una antigua sede bancaria sobre Avenida Manuel Ávila Camacho, rescatada y adaptada bajo una visión arquitectónica enfocada en sostenibilidad y recuperación urbana.

La intervención respetó parte de la estructura original mientras incorporó elementos desarrollados por creadoras tapatías. Murales, iluminación, azulejos artesanales y piezas decorativas fueron elaborados en colaboración con artistas y estudios liderados por mujeres.

La artista Alejandra Poiré desarrolló una serie de murales inspirados en testimonios de mujeres de la comunidad, mientras que el estudio LOFA participó con azulejos artesanales y la firma Filamento trabajó en el diseño de iluminación. El resultado es un espacio que busca reflejar identidad local y sentido comunitario más allá de la imagen corporativa habitual.

Además, el proyecto incluyó un mural colaborativo realizado junto con estudiantes de la Escuela Primaria Urbana 987 María C. Reyes y habitantes de Mezquitán, reforzando la intención de integrar a la comunidad dentro del proceso creativo.

Visualmente, Casa de las Sirenas combina concreto, madera, tonos cálidos y arte urbano contemporáneo. La sensación general es la de un espacio híbrido entre cafetería, centro cultural y punto de encuentro vecinal.

Casa de las Sirenas

“La Autonomía También es Dulce”: el programa que busca impactar a más de mil mujeres

La inauguración del espacio también sirvió para presentar “La Autonomía También es Dulce”, iniciativa desarrollada junto con Fundación Marisa y respaldada por Fundación Starbucks y Fundación Alsea.

El objetivo del programa es beneficiar a más de mil mujeres en Jalisco mediante capacitación, mentorías y herramientas enfocadas en autonomía económica y desarrollo profesional.

El modelo operará bajo dos grandes ejes: Sirena Autónoma y Comunidad Sirena.

El primero estará enfocado en formación para empleabilidad, emprendimiento y fortalecimiento personal. Ahí se impartirán capacitaciones relacionadas con habilidades laborales, liderazgo, toma de decisiones y autoempleo.

Por otro lado, Comunidad Sirena funcionará como una red de actividades abiertas enfocadas en generar vínculos sociales, espacios de diálogo y acompañamiento comunitario.

Dentro del programa se desarrollarán rutas específicas para mujeres emprendedoras. Una de ellas estará dirigida a quienes buscan iniciar negocios propios mediante herramientas prácticas como barismo, panadería y administración básica.

Otra línea estará enfocada en propietarias de pequeñas empresas, fortaleciendo habilidades digitales, liderazgo y crecimiento comercial.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es su modelo de financiamiento. Hasta el 7% de las ventas generadas por la cafetería será destinado a sostener estas iniciativas sociales, creando un esquema donde la operación comercial se vincula directamente con programas comunitarios.

Durante la presentación, representantes de Starbucks y Fundación Marisa señalaron que el proyecto busca convertirse en una estrategia de largo plazo y no solamente en una campaña temporal.

La iniciativa también refleja el crecimiento del liderazgo femenino dentro de la empresa. Actualmente, Starbucks México cuenta con miles de colaboradoras dentro de su operación y en Jalisco más de la mitad de los puestos de liderazgo son ocupados por mujeres.

La nueva sucursal será dirigida por Paola, colaboradora de Starbucks desde hace nueve años, quien encabezará un equipo conformado por 14 nuevos integrantes.

Casa de las Sirenas

Guadalajara como punto clave para nuevos modelos de comunidad y consumo

La apertura de Casa de las Sirenas también habla del momento que vive Guadalajara como una de las ciudades más activas en términos culturales, urbanos y empresariales del país.

Durante los últimos años, distintas marcas y proyectos privados han comenzado a apostar por espacios que mezclan experiencia comercial con actividades culturales y comunitarias. En ese contexto, Starbucks y Alsea parecen buscar una evolución de la experiencia tradicional de cafetería hacia algo más cercano a un centro social contemporáneo.

La apuesta resulta particularmente simbólica en una ciudad donde el emprendimiento femenino y los proyectos creativos independientes han crecido de manera importante.

Más allá de su impacto económico, Casa de las Sirenas intenta construir una narrativa distinta alrededor de la marca: una donde el consumo se combine con participación social y desarrollo comunitario.

También existe una intención clara de posicionar el espacio como referencia cultural y visual dentro de Guadalajara. No es casualidad que gran parte del proyecto esté construido alrededor de arte local, diseño artesanal y colaboración comunitaria.

Al mismo tiempo, la apertura refleja cómo las grandes cadenas internacionales buscan adaptarse a nuevas exigencias sociales donde las audiencias esperan algo más que productos: buscan experiencias con identidad, propósito y conexión emocional.

Por ahora, Casa de las Sirenas inicia operaciones como uno de los proyectos más singulares de Starbucks en México. Y aunque el tiempo determinará el alcance real de sus programas sociales, el espacio ya logró algo importante: convertir una cafetería en tema de conversación sobre comunidad, inclusión y oportunidades económicas para mujeres.

En medio de una ciudad en constante transformación, Guadalajara suma ahora un nuevo punto de encuentro donde el café funciona también como excusa para construir redes, compartir historias y abrir posibilidades.