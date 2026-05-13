Exatlón México, Playoffs: ¿Quiénes son los primeros finalistas hoy, 13 de mayo? Esta noche se conocerá al primer y primera finalista, conoce quién gana hoy en Exatlón (Exatlón México)

Cada vez está más cerca la final de Exatlón y solo seis atletas permanecen en la competencia; mientras que esta noche, solo dos se instalarán como los primeros finalistas de Exatlón México; conoce quiénes son.

Tras la salida de Katia Gallegos y Humberto Noriega en el Duelo de Eliminación, esta noche se llevarán a cabo los Playoffs, donde se definirá quiénes son los primeros finalistas de Exatlón, mientras que mañana otros dos participantes se despedirán de la competencia.

Por lo tanto, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana en Exatlón México hoy, 13 de mayo, y se convierte en finalista.

¿Quiénes son los primeros finalistas de Exatlón México hoy, 13 de mayo?

Hoy, Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Paulette Gallardo competirán entre sí en el Playoff Femenil para definir a la primera finalista de Exatlón México.

Mientras que en el Playoff Varonil, el duelo será entre Alexis Vargas, Adrián Leo y Mario Osuna, actual campeón de Exatlón.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, los primeros finalistas de Exatlón México 2026 son Mati Álvarez y Alexis Vargas, siendo ellos quienes ganan hoy los Playoffs.

¿A qué hora empieza y dónde ver Exatlón México?

El capítulo de los Playoffs de este miércoles 13 de mayo en Exatlón México, donde se definirán a los primeros finalistas, dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Recuerda que puedes seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México en la página y aplicación de Azteca Uno.

¿Quiénes son los finalistas de Exatlón?

De ganar esta noche Mati Álvarez y Alexis Vargas, convirtiéndose en los primeros finalistas de Exatlón, el día de mañana los enfrentamientos serían entre Evelyn Guijarro y Paulette Gallardo, así como Adrián Leo y Mario Osuna, donde uno de ellos estaría en riesgo de salir eliminado antes de la Gran Final.

Sin embargo, diferentes rumores, así como spoilers por parte de sitios especializados, apuntan a que los finalistas de Exatlón México serían Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Mario Osuna y Alexis Vargas.