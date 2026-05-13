¿Julio Ibáñez sigue con problemas legales en Sudáfrica? Reporte actualizado del reportero de TUDN (Instagram: @ julioiba)

La situación legal de Julio Ibáñez, conocido como el “Profe Ibáñez”, continúa sin resolverse en Sudáfrica luego de casi dos meses de permanecer bajo libertad condicional en el país africano. El reportero de TUDN sigue imposibilitado para regresar a México debido a un proceso judicial que aún permanece abierto.

El periodista deportivo fue detenido en marzo pasado durante una cobertura informativa y, desde entonces, ha permanecido bajo supervisión de las autoridades sudafricanas. Aunque logró salir de prisión tras el pago de una fianza, su audiencia clave para definir su situación migratoria y legal fue aplazada nuevamente.

¿Por qué Julio Ibáñez no puede salir de Sudáfrica?

Actualmente, Julio Ibáñez permanece hospedado en el departamento de hotel al que llegó originalmente junto al camarógrafo Danny García. Ambos viajaron al país africano para realizar labores periodísticas, pero terminaron involucrados en un problema legal que escaló rápidamente.

El integrante de TUDN estuvo encarcelado durante una semana antes de obtener libertad condicional. De acuerdo con la información disponible, la liberación se consiguió gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Sudáfrica, además del pago de una fianza cercana a los 10 mil 500 pesos mexicanos.

Desde entonces, el periodista mexicano no ha podido abandonar Sudáfrica debido al arraigo impuesto por las autoridades locales.

La audiencia del Profe Ibáñez fue aplazada otra vez

La justicia sudafricana había programado para el martes 12 de mayo una audiencia decisiva en la que se determinaría si Julio Ibáñez podría regresar a México o continuar bajo restricciones.

Sin embargo, de acuerdo con información publicada por AS, la comparecencia fue pospuesta y ahora se realizará el próximo jueves 28 de mayo. Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial sobre las razones del cambio de fecha.

Los reportes apuntan a que las investigaciones relacionadas con el caso podrían estar tomando más tiempo del previsto, situación que mantiene al comunicador mexicano en espera de una resolución definitiva.

¿De qué acusan al reportero de TUDN?

Aunque ni Televisa, ni el propio Julio Ibáñez, ni las autoridades sudafricanas han emitido una versión oficial completa sobre el caso, diversos reportes coinciden en que el problema legal estaría relacionado con el uso de un dron en una zona restringida.

Según la información difundida, el reportero habría sido acusado de espionaje durante una cobertura periodística, ya que en Sudáfrica volar drones en áreas prohibidas es considerado un delito grave.

Por ahora, el futuro del Profe Ibáñez continúa en manos de la justicia sudafricana, mientras permanece lejos de México y de su familia a la espera de la audiencia que podría definir su regreso.