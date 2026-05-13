¿Vienen a México? Todo lo que se sabe del tour mundial de Las Guerreras K-pop ( Netflix Latinoamérica - KPop Demon Hunters Netflix )

¡Es oficial! La gira mundial de K-Pop Demon Hunters ha sido confirmada por Netflix.

La plataforma de streaming compartió este miércoles 12 de mayo un anuncio oficializando que Las Guerreras K-pop tendrán un tour que llevará el show de sus películas al mundo real.

¿Quiénes participarán en esta serie de conciertos? Aquí te decimos todo lo que se sabe hasta el momento del “K-Pop Demon Hunters World Tour” y si las cazadoras de demonios tendrán una parada en México, uno de los países que más aclamó este drama musical que ganó un Oscar.

“K-Pop Demon Hunters World Tour”: ¿Las Guerreras K-pop vienen a México?

Netflix anunció la gira mundial oficial de conciertos inspirada en K-Pop Demon Hunters mediante una publicación en su cuenta de Instagram. El sueño para muchas y muchos aficionados del mundo creado y dirigido por la artista y cineasta coreana-canadiense Maggie Kang, junto con el codirector Chris Appelhans, es una realidad gracias a la colaboración entre Netflix y AEG.

Esta excelente noticia para el fandom oficial del grupo Huntr/x se realizará en colaboración con AEG, una empresa mundial de deportes y entretenimiento en vivo, especializada en festivales de música y la organización de conciertos de talla internacional.

Desafortunadamente para los fans de Las Guerreras K-pop en México, aún no se han confirmado fechas de este espectáculo sin precedentes en territorio mexa; sin embargo, de acuerdo con varios medios especializados, resulta altamente probable que tengan una parada obligada en el país, pues se encuentra entre los cinco del mundo que más vieron su película.

¿Quiénes participarán en la gira de K-Pop Demon Hunters y qué se sabe de la gira mundial de conciertos?

Por ahora únicamente se sabe que el “K-Pop Demon Hunters World Tour” es una realidad y que se espera un espectáculo sin precedentes con una serie de conciertos a nivel mundial basada en personajes de una película inspirada en conciertos en vivo.

Se espera que EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces oficiales detrás de Las Guerreras K-pop, participen en esta gira mundial, pues su canto es un personaje más en las películas, aunque hasta el momento este dato se mantiene en secreto por Netflix.

En cuanto a la versión latinoamericana, Azul Bötticher interpreta a Rumi, Karin Zavala a Mira y Tatul Bernodat a Zoey, y se espera que participen en los conciertos que lleguen a los países de este lado del mundo, donde la serie tuvo una aceptación descomunal. Todo esto lo sabremos conforme el gigante de streaming lance más detalles del tour mundial de Las Guerreras K-pop.