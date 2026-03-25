Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 25 de marzo 2026: números ganadores del sorteo 4191

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 25 de marzo (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4191 se realiza este miércoles 25 de marzo, en una jornada marcada por la expectativa de los jugadores por conocer los números ganadores ante una bolsa que crece de forma sostenida.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4191?

Para esta edición, el Melate alcanzó una bolsa acumulada de 389 millones de pesos, una cifra que refleja la inercia de varios sorteos sin un ganador del premio mayor.

Este comportamiento responde al mecanismo progresivo del juego, en el que el monto se incrementa cada vez que no se registra un boleto con la combinación ganadora absoluta.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4191

El sorteo es transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde se muestra la extracción de esferas bajo un protocolo supervisado. Este procedimiento busca asegurar condiciones de transparencia y confianza para los participantes.

La transmisión permite observar cada etapa, desde la selección de números hasta la validación final. Al concluir, el video completo queda disponible para consulta pública.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4191?

El evento se llevó a cabo a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México, como ocurre de manera habitual con este tipo de sorteos.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento del Melate se basa en la selección de entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional, elemento que interviene en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto queda inscrito automáticamente en las modalidades de Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio dentro de un mismo sorteo.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4191?

Los resultados oficiales pueden revisarse en el portal institucional de la Lotería Nacional, así como en los puntos de venta autorizados. El sistema digital ofrece un verificador que permite ingresar la combinación jugada y conocer de inmediato si existe un premio asociado.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. A esta cantidad se pueden sumar 10 pesos para la modalidad Revancha y 5 pesos adicionales para Revanchita, lo que permite acceder a las tres dinámicas dentro del mismo sorteo.