¿Habrá proyecto de Smash Bros en el cine?: Super Mario Galaxy confirma la presencia de Fox McCloud

Fox McCloud Super Mario Galaxy revela otra sorpresa previo a su estreno en cines: Fox McCloud se une a la aventura intergaláctica, lo que da pie a un posible magno crossover de Nintendo.

The Super Mario Galaxy Movie pretende superar a su antecesora como la película animada, adaptación de un videojuego, más exitosa de la historia al expandir su aventura intergaláctica hasta otros univesos de Nintendo, pues este jueves 26 de marzo se confirmó el cameo de Fox McCloud en el filme de animación pronto a estrenarse.

El personaje de la saga de videojuego Star Fox fue presentado al público mediante un póster oficial de la película a través de redes sociales, lo que hizo estallar al público conocedor ante la posibilidad de un magno crossover de Nintendo en la industria cinematográfica.

Internautas especulan sobre la aparición de Fox McCloud en Super Mario Galaxy: ¿proyecto Smash Bros en camino...?

“¡A rockear! Fox McCloud se une a la película de Super Mario Galaxy, sólo en cines a partir del 1 de abril", este es el mensaje que acompaña el póster oficial del emblemático líder de los mercenarios espaciales, cuya aparición en la nueva película de Mario Bros ha atraído inmediatamente la atención de fanáticos y fanáticas de los videojuegos, quienes comenzaron a especular sobre el futuro de la saga cinematográfica.

En redes sociales, el público ha indagado sobre el papel de Fox McCloud en Super Mario Galaxy, dividiendo opiniones entre quienes piensan que será únicamente un cameo corto y aquellas personas que apuntan a la posibilidad de una película propia para el personaje, como sucederá con Donkey Kong tras su aparición en Super Mario Bros.

Esto no es todo, pues fanáticos y fanáticas del universo han señalado que el proyecto cinematográfico de Nintendo podría ser más ambicioso, ya que estaría preparando el terreno para una película de Smash Bros, la famosa saga crossover de videojuegos.

¿Quién es Fox McCloud, el personaje cuyo cameo en Super Mario Galaxy fue confirmado por Nintendo?

Fox McCloud es un zorro antropomorfo protagonista de la saga de videojuegos de Nintendo Star Fox, nombre que también lleva el grupo de mercenarios que lidera este icónico personaje.

Let's rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. pic.twitter.com/13pRQ2yEah — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) March 26, 2026

Creada por Shigeru Miyamoto en 1993, Star Fox nos adentra a la aventura de este piloto experto de la nave Arwing que lucha contra el científico androide Andross para proteger el sistema Lylat.

McCloud se caracteriza por su personalidad valiente, leal, de alta confianza propia, pero en ocasiones un poco imprudente. Su relevancia en videojuegos aumentó en 1999, cuando fue incluido como personaje original en la saga Super Smash Bros.