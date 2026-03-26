Pokémon Champions: todo lo que sabemos del nuevo título de Nintendo

Pokémon Champions para Nintendo Foto: Nintendo

El universo de Pokémon está entrando en una nueva etapa. Durante décadas, la franquicia construyó su éxito sobre una fórmula eficiente basada en explorar, capturar criaturas, avanzar en una historia y enfrentarse a líderes de gimnasio hasta llegar a la final.

Pero ahora, con la llegada de Pokémon Champions, todo apunta a un cambio profundo. Por lo que en esta nota te explicamos todo lo que necesitas saber sobre este nuevo lanzamiento.

¿Qué es Pokémon Champions y quá cambios trae?

Uno de los cambios más importantes que introduce Pokémon Champions es su enfoque. A diferencia de los títulos principales de la saga, este juego no gira en torno a recorrer regiones o seguir una narrativa compleja. Aquí, la experiencia está concentrada en un solo eje: el combate.

Esto implica que elementos clásicos como la exploración, la historia o incluso la progresión tradicional pasan a un segundo plano, dando paso a una dinámica más directa y enfocada.

El jugador entra, construye su equipo y combate. Sin rodeos.

Crece el número de pokemones en el universo de Pokémon Champions

Lo mejor de todo es que The Pokémon Company ya contempla un escenario a largo plazo en el que el número total de criaturas podría crecer hasta cifras cercanas a las 10 mil especies. Actualmente, el universo de Pokémon reúne 1,025 criaturas registradas, considerando incluso los tres nuevos iniciales que fueron adelantados para los próximos títulos Pokémon Winds and Waves en Switch 2.

No obstante, esta cifra se amplía considerablemente si se toman en cuenta elementos adicionales como variantes regionales, diferentes formas, transformaciones Gigantamax y Mega Evoluciones, lo que vuelve mucho más complejo el panorama real de criaturas disponibles.

Pokémon Champions para Nintendo Foto: Nintendo

Uno de los principales desafíos ha sido precisamente equilibrar y dar seguimiento a tal diversidad. Por ello, las entregas principales más recientes han optado por incluir únicamente una parte del total existente.

Sistema de puntos de victoria

Frente a esta problemática, Pokémon Champions —concebido como la plataforma PVP central para el competitivo— propone una solución distinta: implementar un sistema de rotación en el que solo ciertos Pokémon estarán disponibles en determinados periodos, renovándose de forma constante.

Según explicó el productor Masaaki Hoshino, la intención es mantener este sistema activo a largo plazo, permitiendo que tanto el metajuego como la selección de criaturas evolucionen con el tiempo. La meta es que el título se mantenga vigente de manera indefinida, mientras la franquicia continúe expandiéndose. Incluso, no descartan que en el futuro el número total de Pokémon pueda alcanzar cifras como 2 mil, 3 mil o incluso 10 mil.

Reclutamiento de Pokémon

Puedes armar tu equipo de seis criaturas utilizando los llamados puntos de victoria (más adelante se explica su funcionamiento) o mediante la aplicación Pokémon HOME. El sistema permite incorporar un Pokémon por día dentro del juego, ampliando gradualmente tu alineación.

Actualmente, cada nueva generación incorpora alrededor de 100 especies adicionales, lo que sugiere que para 2027 podrían existir más de 1,100 criaturas únicas. Si este ritmo se mantiene, la franquicia podría llegar a las 2 mil especies cerca del año 2048 y, eventualmente, alcanzar las 10 mil hacia mediados del siglo XXIII.

En cuanto a la experiencia de juego, Pokémon Champions retomará elementos clásicos de títulos como Pokémon Stadium, permitiendo a los jugadores transferir criaturas capturadas en otros juegos y utilizarlas en combates por turnos dentro de este nuevo entorno competitivo.

Reclutamiento de Pokémon

Puedes armar tu equipo de seis criaturas utilizando los llamados puntos de victoria (más adelante se explica su funcionamiento) o mediante la aplicación Pokémon HOME. El sistema permite incorporar un Pokémon por día dentro del juego, ampliando gradualmente tu alineación.

Pokémon Champions para Nintendo Especial

Bases de los combates

El objetivo principal en cada enfrentamiento es claro: dejar sin puntos de salud (PS) a todos los Pokémon del oponente. Durante la batalla, tienes la opción de intercambiar a tu Pokémon activo si la situación se complica, o activar la megaevolución para potenciar sus capacidades.

Tipos de combate

El juego ofrece distintas modalidades. Puedes optar por Combates Individuales, donde participa un solo Pokémon por turno, o Combates Dobles, con enfrentamientos de dos contra dos. Además, existen tres variantes en línea*: Combates Clasificatorios, Combates Amistosos y Combates Privados.

Entrenamiento y personalización

El desarrollo de los Pokémon es un elemento fundamental. Como Entrenador, puedes modificar movimientos, habilidades, naturaleza y otras características. Este sistema permite múltiples combinaciones, por lo que cada jugador puede adaptar su estrategia según su estilo.