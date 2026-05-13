¿‘Depresión post-concierto’? Psicólogo explica las emociones de ARMY tras conciertos de BTS en México

BTS en México Especialista en redes sociales explica la llamada depresión post-concierto.

El evento que sacudió a la Ciudad de Mexico desde el anuncio de que la gira internacional World Tour ‘Arirang’ de BTS visitaría el país, llegó a su fin el pasado domingo 10 de mayo tras la conclusión del último concierto del grupo surcoreano en el Estadio GNP Seguros, donde realizaron la promesa de volver a tierras mexicanas y pidieron a su fiel ejército de fans no olvidarlos hasta la próxima visita.

Con las últimas notas de Into The Sun envolviendo la noche final de sus presentaciones en México, los siete integrantes de BTS se retiraron de la serie de conciertos más enérgica de su tour hasta ahora, dejando detrás sensaciones de melancolía, tristeza y vacío en ARMY México a pesar de haber experimentado las noches más emocionantes de su vida.

Aunque a menudo se habla de la “depresión post-concierto” y ha sido un tema popular durante los últimos días desde la partida de los artistas surcoreanos al próximo destino de su gira, ¿en qué consiste exactamente esta repentina sensación de nostalgia y vacío que ARMY experimenta?

En redes sociales, un especialista compartió la explicación psicológica detrás de este periodo temporal de tristeza, a la vez que presentó recomendaciones para que las fanáticas y fanáticos de BTS puedan procurar sus emociones sin reprimirlas.

¿Existe la ‘depresión post-concierto’? Psicólogo explica la tristeza ante la partida de BTS de México

A pesar de que la depresión post-concierto no es un diagnóstico médico formal, ha sido reconocido como un fenómeno común cuya causa se encuentra en una caída abrupta en los niveles de dopamina y adrenalina experimentados durante un evento de intensa emoción.

Después de que los espectáculos de BTS en México finalizaran este fin de semana, miles de fans ARMY han compartido en redes sociales un conjunto de emociones entre las que destacan la melancolía y el vacío, contrastando con la euforia vivida en la noche del concierto.

En respuesta a las dudas respecto a esta inesperada sensación, el psicólogo Miguel Soto —conferencista y especialista en Terapia Cognitivo Conductual— compartió su explicación profesional a través de su cuenta oficial en TikTok, para brindar calma y recomendaciones al público aficionado de la agrupación surcoreana que padece esta ‘depresión temporal’.

“Si en estos días has sentido tristeza, nostalgia o vacío después del concierto, no es malo, es normal”, explicó Soto en su video informativo.

El profesional en psicología destacó elementos importantes que explican por qué la depresión post-concierto es un estado común del ser humano; entre las razones se encuentran:

Bajón hormonal

Entre luces, gritos compartidos y el grupo que ARMY ansió por casi una década cantando canciones icónicas, se liberaron grandes cantidades de adrenalina y dopamina que, al finalizar al concierto, vuelven a un nivel bajo.

El psicólogo Soto explica que el cerebro interpreta este “bajón” como tristeza o vacío, sensaciones que ARMY ha expuesto los últimos días.

El fin de una etapa

“Haber ido a un concierto de BTS, por supuesto que es una etapa en tu vida”, declaró el especialista, señalando la visita del grupo de k-pop como un evento significativo para sus fans y, por ende, el final del concierto es interpretado por la mente como una “pérdida”; este duelo desencadena emociones como tristeza.

Contraste de emociones

Durante el concierto, las emociones predominantes fueron la felicidad, alegría y el éxtasis de ver y escuchar a un grupo que es altamente admirado, no obstante, “volver a la normalidad” contrasta al tener que adaptarse a emociones más cotidianas.

“Es decir, paso de las emociones máximas y las voy perdiendo”, explicó el profesional, señalando que la extrañeza inmensa de este cambio puede traducirse en nostalgia.

Especialista brinda recomendaciones a ARMY para lidiar con la depresión post-concierto

El psicólogo Miguel Soto tranquilizó al público ARMY al subrayar que esta ‘depresión post-concierto’ es un estado completamente normal tras vivir una experiencia masiva como lo fueron los tres conciertos en Ciudad de México.

A la vez, brindó recomendaciones a los y las fans para que pudieran procurar sus emociones, enfrentando la repentina tristeza sin reprimirla para adaptarse a la vida cotidiana nuevamente.

Paso 1: No luches contra ello

El especialista en psicología señala que la mente “necesita sentirse así”, pues se trata de la manera normal en la que la mente está tratando de procesar todo lo vivido.

“No es algo malo, y a pesar de que no se siente bien, es algo que tu cuerpo necesita”, declaró.

Paso 2: Volver a la rutina

Regresar a la vida cotidiana tras la fiebre ARMY que envolvió a México es inevitable, sin embargo, la recomendación indica que no se pierda la conexión por completo con el evento para que la caída “no sea tan fuerte”.

Soto señala como soluciones hablar con otras u otros ARMY en México, crear redes de apoyo, compartir comentarios respecto a la vivencia, videos o fotografías, de modo que la conexión no se pierda de inmediato.

“Mientras tu cuerpo se va acostumbrando a volver a la rutina, tu mente también lo irá asimilando poco a poco”, indicando que es una manera de suavizar el regreso a la rutina.

Paso 3: No descuidar la salud física

El profesional en psicología resaltó la importancia de no descuidar el cuerpo, ya que necesitará del alimento, el agua y el sueño para apoyar a la mente a recuperarse.

“La depresión post-concierto es normal, pero es muy importante aprender a gestionarlo para poder irlo cerrando de la mejor forma posible”, compartió con las y los ARMY en México.

El impacto de BTS en México y la promesa de un regreso

El fenómeno que fue Bangtan Sonyeondan en el país, popularmente conocidos como BTS, fue un hecho sin precedentes desde la visita de Michael Jackson en las década de los noventa, provocando diversas situaciones que dejaron huella en el país ante la inmensa movilización de sus fans y el alcance de su música a nivel global.

Tras casi una década sin pisar terreno mexicano, la agrupación surcoreana se retiró del país el lunes 11 de mayo para continuar con su gira internacional, sin embargo, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook expresaron en su último concierto que la pasión de México los maravilló, resaltando la promesa de volver pronto.