Andrea Bocelli en el Zócalo: ¿Cuándo se presentará el cantante italiano gratis en CDMX?

El reconocido tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un concierto completamente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en la capital.

De acuerdo con información confirmada por autoridades capitalinas, el espectáculo se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril de 2026, en la emblemática Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto?

El evento está programado para iniciar a las 19:00 horas, por lo que se espera que miles de personas se den cita desde horas antes para asegurar un buen lugar.

La presentación será de entrada libre, siguiendo la tradición de conciertos masivos gratuitos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde recientemente se han presentado artistas de talla internacional.

Un concierto especial

El show de Bocelli en la capital mexicana formará parte de una serie de presentaciones especiales del tenor, además de que estará enmarcado en la celebración del aniversario de su icónico álbum Romanza, uno de los más exitosos de su carrera.