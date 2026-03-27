Calendario abril 2026: ¿Qué días son feriados oficiales en México?

Días feriados este abril 2026 La Semana Santa dará bienvenida también al mes de abril, el cual contará con diversas fechas festivas cuyo descanso varía entre los calendarios educativos y laborales.

Este viernes dan comienzo las vacaciones de Semana Santa para el nivel de educación básica en México, un periodo de descanso oficial para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que permite a las familias salir del hogar hacia destinos turísticos o simplemente descansar de la rutina escolar.

Con el inicio de este descanso y ante las puertas de un nuevo mes del año 2026, la población tiende a preguntarse si existen más días festivos este próximo abril en los que puedan contemplar un descanso de las labores escolares e incluso laborales.

¿Quiénes tendrán vacaciones de Semana Santa este 2026?

El principal descanso oficial para estudiantes y algunos sectores laborales será durante los primeros días de abril, de acuerdo con el calendario católico y el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el caso de las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, las vacaciones de Semana Santa están programadas del lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril, iniciando a partir de este viernes 27 de marzo debido a la reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE) realizado en los planteles de nivel básico.

Por otra parte, para estudiantes y trabajadores o trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el periodo de descanso abarcará del viernes 30 de marzo al viernes 3 de abril, con un regreso programado a la normalidad de labores el lunes 6 de abril.

¿Cuáles son los días feriados en México para este abril 2026?

Una vez finalizado el descanso anual de Semana Santa en escuelas de nivel básico, los días festivos este abril 2026 marcados por el calendario de México, son:

1 de abril: Vicente Guerrero toma posesión de la presidencia de México.

Vicente Guerrero toma posesión de la presidencia de México. 7 de abril: Día Mundial de la Salud.

Día Mundial de la Salud. 10 de abril: Nace Leona Vicario, heroína de la Independencia de México.

Nace Leona Vicario, heroína de la Independencia de México. 22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra.

Día Internacional de la Madre Tierra. 30 de abril: Día de las Infancias (“Día del Niño”).

No obstante, ninguna de estas fechas festivas son días de descanso oficial en el país, por lo que las empresas no están obligadas a otorgar el descanso de sus trabajadores y trabajadoras, caso que también sucede en las escuelas de educación básica y universitaria.

Próximos días de descanso oficial en México

En México, el jueves santo y viernes santo —que corresponden a los días 2 y 3 de abril de este 2026— no son días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo, por lo que las empresas no están obligadas a dar el día libre ni tampoco pagar el triple.

Sin embargo, esta decisión dependerá de cada empresa, ya que hay trabajos que otorgan estos días como beneficio o permiso de vacaciones.

A pesar de ello, los trabajadores y trabajadores tienen un día de descanso obligatorio próximo en el calendario, sólo que éste llegará hasta el mes de mayo; la fecha y motivo es: