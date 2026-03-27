Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 27 de marzo? Rojos y Azules competirán por una de las Supervivencias, previo al Domingo de Eliminación; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Esta por finalizar la semana 26 y los hombres de ambos equipos están en riesgo de ser eliminados, por lo que aquí te decimos cuáles son los rumores sobre el ganador de hoy 27 de marzo en Exatlón México.

Este viernes, Rojos y Azules se enfrentarán entre sí para ganar la primera batalla por la Supervivencia, previo al Domingo de eliminación, por lo que aquí te decimos cuál podría ser el equipo que pierda un integrante este fin de semana.

¿Qué equipo gana la Supervivencia hoy 27 de marzo en Exatlón México?

La semana 26 de Exatlón México ha estado marcada por las victorias del equipo Rojo, quienes actualmente se encuentran seguros de su permanencia en la competencia.

Por su parte, en el equipo Azul continúan creciendo las tensiones internas, debido a las últimas dos pérdidas de sus integrantes Ernesto y Doris. Por lo que esta noche ambos equipos harán de todo para lograr la Salvación.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Juego de la Supervivencia este viernes 27 de marzo será el equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 27 de marzo?

El capítulo por el Juego de la Salvación de este viernes 27 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión abierta Azteca Uno, como es habitual de lunes a viernes, o bien en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial.

Recuerda que el capítulo del Duelo de Eliminación inicia los domingos a las 20:00 horas igual por Azteca Uno. Mientras que las batallas por la Supervivencia, las cuales definen quiénes tendrán que competir por su permanencia en Exatlón México son los viernes y sábados.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que podrían ser eliminados?

Previo al próximo Domingo de Eliminación todos los hombres de ambos equipos estarán en riesgo de ser eliminados, por lo que Rojos y Azules competirán por hacerse con la Supervivencia.

Esta semana 26 los Azules continúan la competencia con 6 integrantes, mientras que los Rojos lograron mantener a 8 integrantes.

Mientras que los miembros de ambos equipos que podrían ser eliminados son:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

César Villaluz

Benyamin Saracho

Azules