Resultados Lotería Nacional 27 de marzo 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2878

Sorteo Superior 2874 de la Lotería Nacional Este viernes 27 de marzo se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2878 de la Lotería Nacional se realiza este viernes 27 de marzo de 2026, fecha que concentra la atención de miles de personas que compraron su cachito en todo el país y que esperan conocer los resultados y números ganadores

En esta edición, los billetes conmemoraron el 65 aniversario de la Editorial Panini México. El lanzamiento del primer álbum del Mundial en 1970 marcó un hito en la historia de Panini, convirtiéndose en un símbolo de tradición y unión familiar en todo el país.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2878?

El premio mayor del Sorteo Superior 2878 asciende a 17 millones de pesos, repartidos en dos series bajo el esquema tradicional. Esto implica que quienes poseen ambas series del número ganador acceden al monto completo, mientras que cada serie individual otorga la mitad del premio.

El costo del cachito se mantuvo en 40 pesos, una cifra que sostiene la accesibilidad del sorteo y permite una amplia participación. Este precio, relativamente bajo, explica por qué cada semana se distribuyen miles de boletos entre jugadores que buscan una oportunidad de ganar.

Además del premio principal, el sorteo contempla una estructura de premios secundarios que alcanza hasta 425 mil pesos.

Para quienes buscan aumentar sus probabilidades, la serie completa tuvo un costo de 800 pesos, mientras que el paquete de dos series alcanzó los 1,600 pesos, una inversión dirigida a quienes aspiran a competir directamente por el premio mayor total.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El desarrollo del sorteo puede seguirse en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, una herramienta que ha transformado la forma en que los participantes observan el proceso. Durante la transmisión, los tradicionales Niños Gritones anuncian cada número premiado, incluido el esperado premio mayor.

La grabación completa permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que permite revisar cada detalle del sorteo y confirmar los resultados en cualquier momento.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2878 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior 2878 comienza a las 20:00 horas, siguiendo el horario habitual establecido por la Lotería Nacional para este tipo de eventos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2878 de la Lotería Nacional?

Los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional. En su portal digital, los jugadores tienen la opción de ingresar el número de su boleto para verificar de manera directa si obtuvieron algún premio.

También es posible acudir a los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país. En estos espacios, los agentes expendedores revisan los boletos y orientan a los ganadores sobre el proceso de cobro, garantizando un procedimiento claro y confiable.