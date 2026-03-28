¿Quién es Amir Fattal? El artista israelí que denunció ataque antisemita en su galería en CDMX

El es el artista Amir Fattal Foto: IG

La escena cultural de la Ciudad de México se vio sacudida en los últimas horas por un caso de política y tensión social luego de que la exposición “I’m Just Here for the Pool” del artista israelí Amir Fattal, que se presentaba en la colonia Condesa, terminó envuelta en controversia tras la aparición de pintas consideradas antisemitas en las inmediaciones de la galería.

¿De qué trataba “I’m Just Here for the Pool” de Amir Fattal?

La obra de Amir Fattal no es ajena a la polémica. Su trabajo suele moverse entre lo personal y lo político, explorando temas como identidad, pertenencia y conflicto.

“I’m Just Here for the Pool” proponía una experiencia visual que, a simple vista, parecía ligera o incluso irónica, pero que en el fondo planteaba reflexiones sobre el contexto global y las tensiones culturales.

La exhibición vio la luz por primera vez en la galería König el pasado martes 3 de febrero como una exposición individual. En ella el artista discurre sobre los usos y alcances de la inteligencia artificial como herramienta y espejo.

Cada cuadro está inspirados en escenas de la CDMX en el estilo del artista, quien describió la muestra como "un motor que revela nuestros deseos colectivos en torno al gusto, la aspiración y la identidad cultural. A través de escenas arquitectónicas, piscinas, murales gráficos y figuras humanas cuidadosamente escenificadas, examina cómo la estética funciona como código social, especialmente dentro del lenguaje visual del modernismo de mediados de siglo y el ‘buen gusto’ contemporáneo“.

Sus piezas, cargadas de simbolismo, buscaban generar conversación.

Y lo lograron.Pero no necesariamente en los términos esperados.

No obstante, Fattal aclaró que su arte no es político y que su obra y sus redes sociales sólo buscan difundir tanto su arte como sus expresiones creativas. Sin embargo, en otras cuentas de redes sociales lo evidenciaros tras seguir algunas cuentas de Instagram que difunden posturas proIsrael y contenido contra activistas proPalestina.

Las pintas que encendieron la polémica

El punto de quiebre llegó cuando en las inmediaciones de la la galería König, inmueble donde exhibe su proyecto artístico, ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México, aparecieron pintas con mensajes que el propio artista denunció como antisemitas.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, detonando un debate inmediato, ya que se apreciaban pintas con aerosol de esvásticas y estrellas de David tachadas y mensajes “sionismo = nazismo”, “aquí hay terroristas”, “666”, “200 mil niñxs asesinados”.

Por si fuera poco, videos en redes sociales, muestran a los manifestantes gritando consignas como “fuera sionistas de Palestina” a la vez que bailaban salsa a manera de protesa.

Para algunos, se trató de una expresión de rechazo político.El propio Amir Fattal señaló públicamente la situación, evidenciando la incomodidad y el impacto que generaron estos actos en el contexto de su exposición.

¿Qué dijo Amir Fattal?

El artista usó su cuenta de Instagram para expresar su incomodidad con el suceso tachando de discriminatorio las manifestaciones del pasado 21 de marzo y aseguró que ha sido “blanco de una coordinada oleada de odio”,

Además, dejó entrever que le parecía absurda la reacción de los manifestantes, pues “El motivo de todo esto es por el simple hecho de que nací en Tel Aviv. Eso es todo”, declaró.

Acusó de “protestas de odio” las pintas y consignas efectuadas por los manifestantes y agregó que “Aun así, mi mera identidad ha sido suficiente para detonar este nivel de hostilidad”.

Asimismo indicó que dejará la CDMX para viajar a Nueva York donde inaugurará una nueva muestra, y agregó que ha recibido muestras de apoyo y amor tras el lamentable suceso: “Pese a todo, ha habido una abrumadora cantidad de muestras de apoyo, mensajes y amor de gente de todo el mundo. Y eso es lo que elijo llevarme conmigo”.