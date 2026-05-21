¡El sueño de todas las girls! Sephora México lanza descuentos de hasta 50% en maquillaje y skincare

“Toma $5,000 gastalo en Sephora...” todos, hasta Bad Bunny, amamos la popular tienda de maquillaje de estilo minimalista. En esta ocasión, Sephora México lanzó una promoción con descuentos de hasta 50% en decenas de productos de maquillaje, cuidado de la piel y fragancias, una campaña que ya comenzó a emocionar a todos quienes queremos renovar cosmetiqueras sin quedar en banca rota.

La cadena especializada en belleza activó la promoción tanto en tienda física como en su plataforma digital, donde marcas reconocidas aparecen con precios rebajados por tiempo limitado.

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Sephora México?

La campaña estará vigente hasta el próximo domingo 24 de mayo, por lo que muchas consumidoras ya comenzaron a rastrear productos virales y favoritos de TikTok antes de que desaparezcan del inventario.

Entre las categorías con descuentos destacan:

Bases y correctores

Labiales y gloss

Sombras y máscaras de pestañas

Perfumes para mujer

Skincare coreano

Cremas hidratantes

Protectores solares

Sets de regalo

La promoción llega en un momento previo a las promociones de Hot Sale, donde el maquillaje dejó de ser solo una compra ocasional y se convirtió en parte del deseo y la rutina diaria, especialmente entre consumidoras jóvenes que siguen tendencias de redes sociales y buscan productos de alto rendimiento.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que algunas marcas premium también entraron en la promoción, algo poco común en temporadas fuera de eventos masivos como Hot Sale o Buen Fin. Eso provocó que varios artículos comenzaran a agotarse rápidamente en línea.

Además de los descuentos directos, algunos productos aparecen con promociones adicionales dependiendo del método de pago o compras mínimas, una estrategia que ha elevado el tráfico digital de la tienda durante las últimas horas.

Los productos de belleza más buscados durante la promoción de Sephora

Entre los artículos que suelen agotarse primero destacan:

Labiales de larga duración

Perfumes frescos y florales

Skincare viral

Protectores solares

¿Cómo aprovechar mejor las promociones de Sephora?

Antes de comprar, especialistas en consumo recomiendan revisar precios previos y comparar tamaños o presentaciones para detectar cuáles ofertas realmente valen la pena.

También es importante:

Verificar existencias en línea

Revisar restricciones de promoción

Comparar kits contra productos individuales

Aprovechar envíos gratuitos

Comprar productos de uso constante antes de adquirir artículos por impulso

Acudir a comprar de forma física temprano

En campañas de alta demanda, muchos productos desaparecen rápido del carrito digital, especialmente aquellos que se vuelven tendencia en redes sociales o que alguna artista o influencer llega a recomendar.