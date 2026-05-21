¿Alargar la vida de tu gato 30 años?: Esto es lo que se sabe de la supuesta inyección y cómo funcionaría el tratamiento para los ‘Michis’

¿La vacuna que podría alargar la vida de los gatos? Investigadores de la Universidad de Tokio desarrollan una posible vacuna contra la insuficiencia renal crónica felina, una enfermedad que afecta a millones de gatos en el mundo. (Pexels)

Amamos a nuestros amigos felinos, sobre todo estar a su lado, pero sabemos que la vida animal no suele durar mucho. La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad muy común entre los gatos adultos y mayores, por lo que es su principal causa de muerte.

¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal crónica en los gatos?

Se produce básicamente cuando los riñones empiezan a deteriorarse y no pueden seguir realizando su trabajo en la filtración de desechos, por lo que esto hace que se acumule en la sangre lo que provoca los síntomas de intoxicación.

Entre esto están los síntomas como:

Sed excesiva

Micción frecuente, lo que no le permite retener sus desechos.

Cambios físicos

Problemas en la digestión

Decaimiento, lo que permite que pase más tiempo dormido o aislado de todos.

¿Quién descubrió el tratamiento del IRC en los gatos, para prolongar sus vidas?

A partir de este hallazgo, Toru Miyazaki desarrolló una investigación centrada en una proteína llamada Inhibidor de Apoptosis de Macrófagos (AIM), la cual podría ser clave para el desarrollo de una vacuna contra la insuficiencia renal crónica en gatos.

Esta proteína cumple una función importante dentro del organismo, ya que los macrófagos un tipo de célula del sistema inmunológico se encargan de limpiar los residuos acumulados en los riñones y eliminar los desechos del cuerpo.

Sin embargo, cuando la proteína AIM no funciona correctamente, los residuos comienzan a acumularse, lo que puede provocar daños renales y derivar en insuficiencia renal crónica.

¿Podría esta investigación convertirse en la solución definitiva contra la insuficiencia renal crónica en gatos?

Después de muchos años de estudio, en 2016 el investigador Toru Miyazaki dedicó todos sus esfuerzos en encontrar la manera de activar esta proteína dentro del organismo de los gatos. La función del AIM es detectar la acumulación de residuos en los riñones y enviar señales para que las células del sistema inmunológico actúen y eliminen esos desechos antes de que provoquen mayores daños. Gracias a este proceso, el cuerpo puede identificar más fácilmente las zonas que necesitan ser limpiadas.

A pesar de que los resultados obtenidos por la Universidad de Tokio han despertado interés entre especialistas y dueños de mascotas, el tratamiento todavía sigue en desarrollo y no se encuentra disponible de manera comercial. Por lo que, aún falta que se realicen más pruebas y evaluaciones para confirmar si es posible que vacuna podría ayudar a combatir la insuficiencia renal crónica y así prolongar la vida de los felinos.