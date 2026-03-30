Recomendaciones de películas para ver en Semana Santa, más allá de las tradicionales

Películas para Semana Santa Opciones para ver en Semana Santa van más allá del cine bíblico tradicional.

Las películas religiosas como La pasión de Cristo, Los diez mandamientos o Jesús de Nazaret (1977), por mencionar algunas, son infaltables durante Semana Santa; ya sea porque se transmiten en televisión abierta o porque forman parte de la memoria colectiva, siempre aparecen como una opción para pasar el tiempo cuando no se sale de vacaciones.

Sin embargo, todas comparten un elemento en común: un tono solemne y respetuoso, que retrata de manera directa los acontecimientos de la vida de Jesús hasta su crucifixión; pero dentro del cine existen muchas otras propuestas que se alejan de ese tratamiento tradicional y permiten acercarse a estas fechas desde perspectivas distintas.

Para quienes no tienen planes de salir durante estas semanas y buscan alternativas para evitar el aburrimiento en casa, estas opciones ofrecen miradas diferentes sobre los relatos religiosos.

La resurrección de Cristo / Resucitado (2016)

En la película La resurrección, dirigida por Kevin Reynolds y estrenada en 2016, se presenta como una propuesta más reciente que ofrece una perspectiva distinta a la de las producciones bíblicas tradicionales; su enfoque combina elementos de misterio y suspenso.

A diferencia de otras cintas del género, la trama se desarrolla desde el punto de vista de un no creyente, lo que permite construir una narrativa más cercana a una investigación que a un relato de fe.

La historia sigue a Clavius, un tribuno romano, y a su ayudante Lucius, quienes, tras la crucifixión de Jesús de Nazaret, comienzan a circular rumores sobre su supuesta resurrección. Ante el temor de una revuelta en Jerusalén, Poncio Pilato ordena investigar la desaparición del cuerpo para desmentir los rumores.

Lo que inicia como una misión militar se transforma en un proceso personal; las evidencias que encuentra Clavius desafían su lógica y lo llevan a cuestionar sus propias creencias.

Ben-Hur (1959)

La versión de Ben-Hur, dirigida por William Wyler en 1959, es uno de los grandes hitos en la historia del cine; reconocida tanto por su escala como por su impacto en los Premios de la Academia.

La película obtuvo 12 nominaciones y ganó 11 premios Oscar, un récord que se mantuvo durante décadas; más allá de sus cifras, se consolidó como una de las producciones más influyentes del cine épico.

Ambientada en la Judea del siglo I, la historia sigue a Judah Ben-Hur, un príncipe judío cuya vida cambia tras reencontrarse con su antiguo amigo Messala, ahora tribuno romano; una acusación lo lleva a ser condenado a las galeras, mientras su familia es encarcelada.

La trama desarrolla su lucha por sobrevivir, su deseo de venganza y, finalmente, su transformación; el encuentro con la figura de Jesús marca el cambio de un camino dominado por el rencor hacia uno de redención.

Aunque no está centrada en Jesús, en realidad es parte central de la vida de Ben-Hur, ya que aparece en momentos clave, como dándole agua o al final en la crucifixión.

A diferencia de las otras recomendaciones, esta película se puede ver en YouTube

Jesucristo Superestrella (1973)

Con esta película nos alejamos del tono solemne del cine bíblico tradicional; Jesucristo Superestrella, dirigida por Norman Jewison, propone una reinterpretación desde el lenguaje de la ópera rock; estrenada en 1973, se convirtió en una de las obras más singulares dentro del género.

Basada en el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, la película presenta una visión distinta tanto en forma como en contenido.

El relato se centra en la última semana de la vida de Jesús, pero desde la perspectiva de Judas Iscariote; el personaje es presentado como una figura compleja, marcada por la duda y el temor ante el crecimiento del movimiento.

La historia aborda los conflictos internos de los personajes, la relación con María Magdalena y el contexto político que conduce a la crucifixión, todo acompañado por una banda sonora de rock que define su identidad.

The Chosen (Los Elegidos)

Aunque no se trata de una película, sino de una serie, The Chosen (Los Elegidos en español), dirigida por Dallas Jenkins, se ha convertido en una de las producciones más relevantes sobre la vida de Jesús en años recientes; es la primera serie de varias temporadas que aborda este relato desde un enfoque más cercano y humano.

La producción contempla siete temporadas, de las cuales cinco ya se encuentran disponibles.

A diferencia de otras propuestas, la historia se construye desde la mirada de quienes rodean a Jesús; los apóstoles y seguidores son presentados con conflictos personales, dudas y contextos propios, lo que permite una narrativa más íntima.

Figuras como Simón Pedro, Mateo o María Magdalena adquieren profundidad; sus historias previas y sus encuentros con Jesús se desarrollan con mayor detalle, generando una conexión distinta con el espectador.

Se puede ver gratis en la app oficial de The Chosen y en su sitio web.