Aclaran supuesto “cartel racista” del metro en Japón: está desde 2023 y no tiene connotaciones étnicas

"Piense en su entorno" Japoneses responden a acusaciones de supuesto “cartel racista” en el transporte público; fue creado por la compañía Toei Transportation desde 2023.

En redes sociales se viralizó un supuesto “cartel racista” colocado en el transporte público de Japón, sin embargo, la sociedad nipona en internet aclaró que el cartel no tiene connotaciones étnicas, ya que es un dibujo comúnmente utilizado en estaciones del metro y otros espacios de transporte en el país desde décadas atrás.

El cartel viralizado en redes fue creado en 2023 por la compañía Toei Transportation, quienes también lanzaron un video animado para promover las normas de silencio dentro del metro, ya que este espacio público debe ser un lugar de sosiego y respeto por otros, según las reglas sociales del país.

Japoneses niegan “cartel racista”: existe desde 2023 y ha tenido más versiones en el pasado

Internautas y algunos medios de comunicación vincularon el cartel de un grupo de monos creando escándalo en uno de los vagones del metro con una serie de videos que se viralizaron en redes sociales sobre personas negras bailando en el metro de Japón, afirmando que existía una conexión “racista” entre el anuncio y la comunidad negra.

Sin embargo, japoneses negaron la relación entre el cartel y los videos de bailes, informando a la población extranjera que el cartel existe desde el año 2023, además de que no ha sido el único anuncio de reglamento que ha representado la situación con animales como causantes del ruido para promover las normas del metro.

El cartel viralizado y erróneamente señalado como “racista” fue creado por la compañía Toei Transportation, uno de los principales operadores de metro y transporte público en la ciudad de Tokio.

Incluso, el cartel cuenta con un anuncio animado que la empresa distribuyó en redes sociales y presenta en los vagones de metro para concientizar las normas de silencio en el transporte público, dirigido tanto para personas residentes de Tokio como para personas extranjeras que visitan el país y deben acatar las normas, por más rigurosas que éstas puedan ser para los estándares occidentales.

¿Por qué Japón tiene reglas de “silencio” en el metro?

Los valores colectivistas que priorizan el respeto, la disciplina y la responsabilidad en la sociedad japonesa no son desconocidos por el resto del mundo, siendo un país en el que resaltan pilares como la educación, la limpieza y la cortesía.

Sin embargo, los espacios públicos de Japón se han convertido en víctimas diarias del sobreturismo, ya que el país es un destino constante para extranjeros y extranjeras que, a menudo, no acatan la rigurosa etiqueta de silencio en el metro, espacio al que la sociedad japonesa está acostumbrada a que sea de calma y respeto por el espacio ajeno.

Carteles de "silencio" en Tokio Normas en el metro de Tokio, Japón.

En Tokio, el metro incluso cuenta con la norma de no hablar por teléfono móvil dentro del vagón, lo que ejemplifica la estricta etiqueta de respeto entre viajeros y viajeras que esperan un trayecto de sosiego a sus hogares o trabajos.

“Piense en su entorno”, señala la frase del cartel creado por Toei Transportation, sin embargo, este anuncio no es una nueva regla que surgió por los videos virales de personas negras bailando en el metro, sino que este tipo de carteles han existido durante décadas.

No obstante, sí tienen el propósito de concientizar a las personas extranjeras que suben al vagón e invaden el ambiente con gritos o gestos festivos, lo que ocasiona el malestar de japoneses acostumbrados y acostumbradas a un viaje calmado.