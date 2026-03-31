Soriana lanza ofertas con 50% de descuento en artículos seleccionados: cuáles son y hasta cuándo estará la oferta

Soriana inició su temporada de descuentos con una promoción que promete aliviar el golpe al bolsillo de quienes buscan ahorrar manteniendo la calidad en lo que consumen: hasta 50% de descuento en productos seleccionados, disponible por tiempo limitado.
Esta campaña aplica en distintas categorías clave del súper, desde artículos de cuidado personal y mascotas. Como suele suceder en estas estrategias, los descuentos no son generalizados, sino que se aplican en mercancía seleccionada y bajo ciertas condiciones.
Además del atractivo porcentaje, la promoción se suma a otras dinámicas que la cadena mantiene activas, como el clásico 3x2, rebajas en segundos productos y precios especiales en marcas participantes.
¿Hasta cuándo estarán vigentes estas promociones en Soriana?
Si estás pensando en aprovechar estas ofertas, más vale no dejarlo para después. La promoción con 50% de descuento en Soriana estará disponible hasta el lunes 6 de abril de 2026, o hasta agotar existencias.
¿Qué productos tienen el 50% de descuento en Soriana?
Aunque la lista exacta puede variar por sucursal, esta campaña incluiye:
Así mismo, hay otros productos que incluyen este “compra uno y lleva el segundo con rebaja”; así que, si quieres conocerlos, solo tienes que dar clic aquí.
Consejos para aprovechar al máximo las ofertas en Soriana
Ir al súper sin estrategia es como entrar a una tormenta sin paraguas. Para que realmente ahorres, toma en cuenta esto:
Haz una lista inteligente
Prioriza productos que realmente necesitas y revisa cuáles tienen descuento.
Compara promociones
A veces un 3x2 puede ser más conveniente que un 50% directo.
Compra con tiempo
Los mejores productos suelen agotarse rápido.
Usa beneficios adicionales
Tarjetas, puntos o cupones pueden hacer una gran diferencia en el total.
Con campañas constantes como Martes y Miércoles del Campo y otras ofertas recurrentes, Soriana se mantiene como uno de los jugadores más agresivos en lo que a ahorro respecta.