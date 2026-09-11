¡Profeco ha hablado! Este será el costo promedio por ingrediente para hacer pozole el 15 de septiembre

El pozole es uno de esos platillos que prácticamente anuncian que ya llegó septiembre. Para muchas familias mexicanas, no hay 15 de septiembre sin una olla gigante que llevar a la mesa, aunque este año conviene hacer cuentas antes de comprar por impulso.

Un monitoreo de Profeco muestra que preparar un pozole puede tener una diferencia considerable en el precio dependiendo de la ciudad y el establecimiento donde se compren los ingredientes. Con los precios mínimos y máximos registrados, el gasto de referencia va de $238 a $785 pesos.

¿Cuánto cuestan los ingredientes para hacer pozole?

La diferencia entre establecimientos puede ser bastante amplia. Uno de los casos más llamativos está en el espinazo de puerco: el kilo se encontró desde $38 pesos en un Soriana de la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México, hasta $149 pesos en un Walmart de Mérida.

El maíz pozolero, otro de los básicos de la receta, tuvo precios de entre $47.90 y $61.50 pesos por kilo.

En el caso del pollo entero Bachoco, el monitoreo encontró un precio mínimo de $32 pesos en Bodega Aurrera de Querétaro y uno máximo de $59 pesos en Chedraui de Durango.

Verduras y complementos también cambian de precio

Los acompañamientos tampoco tienen un precio único. El kilo de cebolla apareció desde $18 pesos en un mercado público de Tlaxcala, pero llegó a $63 pesos en Walmart de Coacalco, Estado de México.

El ajo presentó una de las diferencias más grandes: $70 pesos por kilo en Chedraui de Veracruz frente a $286 pesos en S-Mart de Ciudad Juárez.

Para completar el plato, la lechuga romana tuvo precios de $12 a $42 pesos por pieza, mientras que una bolsa de rábanos pasó de $13 a $55 pesos.

El limón puede costar $8 o hasta $70 pesos

El monitoreo de Profeco encontró el kilo de limón agrio sin semilla desde $8 pesos en la Central de Abasto de Villahermosa, Tabasco, hasta $70 pesos en un mercado público de La Paz, Baja California Sur.

Es decir, comprar el mismo ingrediente en distintos puntos del país puede cambiar bastante el presupuesto final.

¿Cuál es el precio del pozole para el 15 de septiembre?

De acuerdo con los precios mínimos y máximos registrados por Profeco, el costo de referencia para preparar el platillo se ubica entre $238 y $785 pesos.

Pero no significa que todas las familias vayan a gastar exactamente esas cantidades. El presupuesto depende de las porciones, el tipo de carne, la variedad de pozole y, por supuesto, el lugar donde se compren los ingredientes.

Por eso, si la intención es preparar una buena olla para las Fiestas Patrias, comparar precios antes de comprar puede hacer una diferencia importante.