Mujer en Nuevo León es acusada de quedarse dinero de las “tandas”... y fingir su muerte para escapar

Caso Vanelly Hernández En redes sociales comenzaron a circular supuestas esquelas con información de que la mujer había fallecido, pero la casa funeraria negó que se le hubiera dado un servicio velatorio a esta persona.

Una mujer identificada como Vanelly Zavala Hernández se convirtió en el centro de acusaciones en redes sociales recientemente tras señalamientos de participantes de esquemas de ahorro informal conocidos como “tandas” o “Tandas Vane” en el municipio de Juárez, Nuevo León. Según los testimonios difundidos principalmente en Facebook y grupos de WhatsApp, la organizadora habría dejado de entregar los montos correspondientes y de responder a los reclamos, con un monto involucrado que los afectados estiman cercano al millón de pesos.

¿Qué se sabe del caso de la mujer que supuestamente huyo con dinero de la tanda en Nuevo León?

Las tandas operaban como cualquier otra aportando semanalmente y recibiendo el dinero en su turno. Los reclamos se intensificaron cuando varios usuarios aseguraron haber cumplido con los pagos pero no haber recibido las entregas pactadas, y posteriormente perdieron contacto con ella.

El caso escaló cuando, en medio de las acusaciones, comenzaron a circular en redes sociales esquelas con la fotografía de Vanelly Zavala en blanco y negro. Estas anunciaban su supuesto fallecimiento e indicaban que sería velada en Capillas Funerarias La Fe, con llegada del cuerpo prevista para la madrugada del miércoles 9 de septiembre. Algunos afectados interpretaron estas publicaciones como un intento de evadir las responsabilidades económicas.

Algunos denunciantes en redes también han señalado la posible participación de su esposo y una amiga, quienes se habrían deslindado de los hechos.

¿Qué dijo la casa funeraria sobre la mujer que habría fingido su muerte?

Capillas Funerarias La Fe emitió comunicados oficiales en sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo con el supuesto servicio.

La funeraria agregó que se deslinda de cualquier acto, gestión o situación atribuible a dicha persona en nombre de la empresa, y que la esquela fue elaborada por alguien externo. En otro mensaje precisó que el dato de la publicación era incorrecto y que no tenían conocimiento ni contacto con familiares o conocidos de la persona.

Este desmentido reforzó las sospechas entre los reclamantes y contribuyó a que el caso se volviera viral.