Profeco alerta por venta de boletos falsos para conciertos de Luis Miguel: acusan a GoTicket por intentar estafar a fans

Luis Miguel Profeco avisa sobre falso concierto de El Sol de México que se ha difundido. (GoTicket y Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció a través de sus redes sobre un falso concierto de Luis Miguel. La boletera GoTicket anunció varias fechas para una gira inexistente.

¿Qué dijo Profeco sobre boletos falsos de Luis Miguel?

La plataforma de boletos GoTicket anuncia en su página futuras fechas para conciertos de Luis Miguel como parte de una gira llamada “La Despedida Tour”.

En el sitio web se venden boletos para el 9 de enero de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 15 de enero en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y el 30 de enero en el Estadio Borregos de Monterrey.

Si accedes al sitio, la plataforma te indica que los boletos van desde los $650 pesos e incluso te presenta un mapa con las secciones. Los boletos más caros se encuentran a $7,750 pesos. Si das clic a la opción de comprar boletos, te indica que hay más de 12,000 personas en la fila virtual y te pide iniciar sesión.

Sin embargo, el Sol de México no ha anunciado dicha gira y, por lo tanto, tampoco las fechas anunciadas. Esto llevó a la Profeco a advertir a través de sus redes sociales que la venta se trata de un fraude. Informa que GoTicket “no es una boletera oficial” y que “al momento del monitoreo, estas fechas tampoco han sido anunciadas en los canales oficiales del artista”.

Como consejo para todos los que piensen a asistir a un evento de este tipo, el organismo recomienda no realizar compras hasta confirmar la autenticidad del evento y del sitio de venta.