Se filtran nuevos detalles del iPhone 18: tamaño, Dynamic Island y...¿color rosa Barbie?

iPhone 18 La próxima generación de móviles Apple ha elevado las expectativas de sus clientes más fieles; filtraciones del iPhone18 presagian importantes cambios en la estética y tamaño del teléfono.

El mundo de la tecnología se acerca a otro innovador lanzamiento de Apple, el iPhone 18, cuyas primeras imágenes ya difundidas en redes sociales tras filtraciones de fuentes asiáticas fiables —como lo ha sido Nikkei Asia en lanzamientos previos— revelan importantes novedades en la estética y el tamaño de la nueva tanda de teléfonos inteligentes.

A diferencia de generaciones anteriores, el iPhone 18 podría experimentar una estrategia distinta de lanzamiento, según analistas y medios especializados en el área.

iPhone 18: tamaño, color y principales novedades de la nueva generación de teléfonos Apple

Una de las filtraciones que ha causado mayor emoción entre internautas y amantes de la tecnología, ha sido la ruptura de Apple con su tradicional paleta de colores neutros para iPhone, pues se ha difundido que la compañía pretende incluir un modelo rosa y brillante, similar al color característico de Barbie.

Sin embargo, esta innovadora tonalidad estará únicamente disponible para el modelo iPhone 18 Pro Max. A pesar de esta información filtrada, internautas han considerado la posibilidad de que el color Barbie sea también incluido en las demás versiones del iPhone 18; por otra parte, el resto de la gama de colores apunta a que seguirá la línea tradicional.

En cuanto al tamaño, Apple está apostando por teléfonos más altos y con bordes más delgados, por lo que las medidas rumoradas para esta nueva generación, son:

iPhone 18 Pro: 6.3 pulgadas.

6.3 pulgadas. iPhone 18 Pro Max: 7 pulgadas.

De ser así, el teléfono Pro Max de la siguiente generación sería el modelo más grande fabricado por la compañía.

Otra de las novedades que aportará la nueva generación de smartphones Apple, es la reducción entre un 25-35% de la Dynamic Island, lo que dejará visible sólo un pequeño orificio de la cámara frontal y permitirá mayor aprovechamiento del espacio de pantalla.

Finalmente, destaca la llegada del nuevo procesador A20 fabricado con tecnología de 2 nanómetros, lo cual otorgará mejoras significativas en el rendimiento energético y la potencia del equipo, optimizando funciones de Inteligencia Artificial y la duración de batería.

¿Cuándo saldrá a la venta el iPhone 18?

Según las filtraciones realizadas por fuentes cercanas a la cadena de suministro, el lanzamiento se realizará en dos etapas que dividirán los modelos de la siguiente manera:

Septiembre 2026: iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Primavera 2027: iPhone 18 estándar.

Los informes también señalan que Apple busca realizar el anuncio del primer iPhone plegable durante el evento de este septiembre, dispositivo que provisionalmente ha sido denominado “iPhone Fold” o “iPhone Ultra”.

De acuerdo con análisis especializados en el área, esta nueva estrategia se debe a que el lanzamiento de todos los modelos al mismo tiempo podría representar un “caos tanto para la comunicación como para las ventas”, por lo que la separación permitirá que cada uno tenda su propia campaña de marketing y su propio ciclo de ventas.