Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX: el clásico burrito pulquero se convierte en la estrella de la 9ª edición

La Ciudad de México volverá a recibir la novena edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, un evento que promete conquistar tu corazón desde el primer curado.
La cita será el próximo 4 y 5 de julio en Doméstico, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, donde cientos de asistentes podrán sumergirse en una experiencia llena de sabores mexicanos, talleres creativos y actividades culturales que celebran las raíces del país.
Pero esta vez el festival tiene un invitado especial que roba miradas y corazones: el famoso burrito pulquero, una figura tradicional del campo mexicano que durante generaciones ayudó a transportar pulque, maguey, leña y alimentos por caminos rurales.
El burrito pulquero inspira la edición más nostálgica y creativa del festival
En esta edición, el festival decidió rendir homenaje a uno de los animales más importantes en la historia rural de México. El burrito pulquero se convierte en símbolo de resistencia, trabajo y tradición.
Lejos de ser solo una figura decorativa, el concepto busca recordar cómo estos animales acompañaron durante décadas la vida campesina y el comercio tradicional en distintas regiones del país.
Por eso, además de probar bebidas y comida típica, el público podrá acercarse a productores, cocineros, artesanos y maestros mezcaleros para escuchar las historias que existen detrás de cada botella, cada receta y cada proyecto independiente.
La experiencia está diseñada para que los asistentes no solo consuman, sino también conecten con el origen cultural del pulque, el mezcal y la gastronomía mexicana.
Talleres, arte y actividades inspiradas en el maguey y la cultura mexicana
Uno de los mayores atractivos del festival serán sus talleres creativos, incluidos con el acceso y dirigidos a personas de todas las edades.
Las actividades girarán alrededor del burrito pulquero, el maguey y las tradiciones populares mexicanas, convirtiendo el evento en una mezcla de feria cultural y espacio artístico.
Estos son algunos talleres que habrá durante el festival
- 12:00 h. — Fiesta del maguey
- 16:00 h. — Burrito en yeso
- 13:00 h. — Burrito como llavero
- 17:00 h. — Burrito lotería
- 14:00 h. — Burrito de juguete
- 18:00 h. — Burrito orejitas creativas
- 15:00 h. — Burrito en jícara
- 19:00 h. — Burrito en manta
Además, la artista creativa Mariela Corona encabezará varias dinámicas para que niñas, niños y adultos participen activamente en la experiencia.
La ruta del maguey y el mural colaborativo prometen convertirse en los favoritos
El festival también apostará por actividades interactivas que convertirán a los visitantes en parte del espectáculo.
Una de ellas será “La ruta del maguey”, una dinámica donde los asistentes deberán recorrer distintos stands, resolver pistas y conversar con expositores para descubrir secretos sobre el maguey, el pulque y el mezcal.
Quienes completen la actividad podrán participar en rifas especiales de artesanías y bebidas tradicionales.
También habrá un mural colaborativo inspirado en el burrito pulquero. Cada visitante podrá intervenir la pieza con dibujos, colores o mensajes relacionados con el campo mexicano, la memoria y las tradiciones populares.
Curados, mezcales y comida mexicana: el verdadero desfile de sabor
Los asistentes encontrarán una enorme variedad de curados de pulque con sabores como:
- Pistache
- Mango
- Piñón
- Avena
- Apio
- Fresas con crema
- Vino tinto
Mientras tanto, los amantes del mezcal podrán probar distintas variedades de agave como:
- Espadín
- Tobalá
- Arroqueño
- Tepeztate
- Cuishe
- Madre cuishe
- Jabalí
- Coyote
Y para acompañar las bebidas, habrá un auténtico banquete mexicano con:
- Tlayudas
- Birria
- Quesabirrias
- Tacos de costilla
- Cecina enchilada
- Longaniza
- Chistorra
- Flautas
La zona gastronómica buscará convertirse en uno de los rincones más visitados del evento, especialmente para quienes disfrutan descubrir sabores tradicionales con identidad mexicana.
Artesanías, productos mexicanos y recuerdos para llevar a casa
El festival también tendrá una amplia zona artesanal con productos elaborados en barro, madera, plata, cerámica y textiles mexicanos.
Además, los visitantes podrán comprar alimentos y productos típicos como:
- Mole
- Pan de pulque
- Chocolate amargo
- Carne seca
- Salsas artesanales
- Chapulines
- Quesos
- Ajo negro
La idea es que cada persona pueda llevarse un pedacito del festival más allá de las fotos y los curados.
Cuándo, dónde y cuánto cuesta entrar al Festival del Pulque 2026
El evento se realizará el 4 y 5 de julio de 2026 en Doméstico, ubicado en Avenida Nuevo León número 80, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México.
El horario será de 12:00 a 8:00 pm.
Tipos de acceso
- Registro en línea y pago el día del evento: $60 pesos
- Compra anticipada en línea: $60 pesos
- Compra en taquilla el día del evento: $80 pesos
La entrada incluye:
- Jicarita de bienvenida para degustar mezcales y pulques
- Podrás elegir un taller entre las diferentes opciones inspiradas en el burrito
- Participación en mural vivo - colaborativo del burrito
- Acceso a mini exposición “el burrito en la cultura mexicana”
- Participación en la ruta del maguey
- Más de 25 maestras y maestros mezcaleros de distintas regiones del país
- Más de 20 curados de pulque para descubrir nuevos sabores
- Zona gastronómica imperdible con tlayudas, tacos de cecina, flautas ahogadas y mucho más
- Además, tu entrada incluye 1 boleto para la rifa de mezcales y artesanías