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La Condesa se prepara para dos días de curados, mezcales, gastronomía típica, talleres y experiencias inmersivas donde el protagonista será el entrañable burrito pulquero, símbolo vivo de la tradición mexicana

Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX: el clásico burrito pulquero se convierte en la estrella de la 9ª edición

Por Areli Méndez C.
Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX: el clásico burrito pulquero se convierte en la estrella de la 9° edición
Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX: el clásico burrito pulquero se convierte en la estrella de la 9° edición

La Ciudad de México volverá a recibir la novena edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, un evento que promete conquistar tu corazón desde el primer curado.

La cita será el próximo 4 y 5 de julio en Doméstico, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, donde cientos de asistentes podrán sumergirse en una experiencia llena de sabores mexicanos, talleres creativos y actividades culturales que celebran las raíces del país.

Pero esta vez el festival tiene un invitado especial que roba miradas y corazones: el famoso burrito pulquero, una figura tradicional del campo mexicano que durante generaciones ayudó a transportar pulque, maguey, leña y alimentos por caminos rurales.

El burrito pulquero inspira la edición más nostálgica y creativa del festival

En esta edición, el festival decidió rendir homenaje a uno de los animales más importantes en la historia rural de México. El burrito pulquero se convierte en símbolo de resistencia, trabajo y tradición.

Lejos de ser solo una figura decorativa, el concepto busca recordar cómo estos animales acompañaron durante décadas la vida campesina y el comercio tradicional en distintas regiones del país.

Por eso, además de probar bebidas y comida típica, el público podrá acercarse a productores, cocineros, artesanos y maestros mezcaleros para escuchar las historias que existen detrás de cada botella, cada receta y cada proyecto independiente.

La experiencia está diseñada para que los asistentes no solo consuman, sino también conecten con el origen cultural del pulque, el mezcal y la gastronomía mexicana.

Talleres, arte y actividades inspiradas en el maguey y la cultura mexicana

Uno de los mayores atractivos del festival serán sus talleres creativos, incluidos con el acceso y dirigidos a personas de todas las edades.

Las actividades girarán alrededor del burrito pulquero, el maguey y las tradiciones populares mexicanas, convirtiendo el evento en una mezcla de feria cultural y espacio artístico.

Estos son algunos talleres que habrá durante el festival

  • 12:00 h. — Fiesta del maguey
  • 16:00 h. — Burrito en yeso
  • 13:00 h. — Burrito como llavero
  • 17:00 h. — Burrito lotería
  • 14:00 h. — Burrito de juguete
  • 18:00 h. — Burrito orejitas creativas
  • 15:00 h. — Burrito en jícara
  • 19:00 h. — Burrito en manta

Además, la artista creativa Mariela Corona encabezará varias dinámicas para que niñas, niños y adultos participen activamente en la experiencia.

La ruta del maguey y el mural colaborativo prometen convertirse en los favoritos

El festival también apostará por actividades interactivas que convertirán a los visitantes en parte del espectáculo.

Una de ellas será “La ruta del maguey”, una dinámica donde los asistentes deberán recorrer distintos stands, resolver pistas y conversar con expositores para descubrir secretos sobre el maguey, el pulque y el mezcal.

Quienes completen la actividad podrán participar en rifas especiales de artesanías y bebidas tradicionales.

También habrá un mural colaborativo inspirado en el burrito pulquero. Cada visitante podrá intervenir la pieza con dibujos, colores o mensajes relacionados con el campo mexicano, la memoria y las tradiciones populares.

Curados, mezcales y comida mexicana: el verdadero desfile de sabor

Los asistentes encontrarán una enorme variedad de curados de pulque con sabores como:

  • Pistache
  • Mango
  • Piñón
  • Avena
  • Apio
  • Fresas con crema
  • Vino tinto

Mientras tanto, los amantes del mezcal podrán probar distintas variedades de agave como:

  • Espadín
  • Tobalá
  • Arroqueño
  • Tepeztate
  • Cuishe
  • Madre cuishe
  • Jabalí
  • Coyote

Y para acompañar las bebidas, habrá un auténtico banquete mexicano con:

  • Tlayudas
  • Birria
  • Quesabirrias
  • Tacos de costilla
  • Cecina enchilada
  • Longaniza
  • Chistorra
  • Flautas

La zona gastronómica buscará convertirse en uno de los rincones más visitados del evento, especialmente para quienes disfrutan descubrir sabores tradicionales con identidad mexicana.

Artesanías, productos mexicanos y recuerdos para llevar a casa

El festival también tendrá una amplia zona artesanal con productos elaborados en barro, madera, plata, cerámica y textiles mexicanos.

Además, los visitantes podrán comprar alimentos y productos típicos como:

  • Mole
  • Pan de pulque
  • Chocolate amargo
  • Carne seca
  • Salsas artesanales
  • Chapulines
  • Quesos
  • Ajo negro

La idea es que cada persona pueda llevarse un pedacito del festival más allá de las fotos y los curados.

Cuándo, dónde y cuánto cuesta entrar al Festival del Pulque 2026

El evento se realizará el 4 y 5 de julio de 2026 en Doméstico, ubicado en Avenida Nuevo León número 80, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México.

El horario será de 12:00 a 8:00 pm.

Tipos de acceso

  • Registro en línea y pago el día del evento: $60 pesos
  • Compra anticipada en línea: $60 pesos
  • Compra en taquilla el día del evento: $80 pesos

La entrada incluye:

  • Jicarita de bienvenida para degustar mezcales y pulques
  • Podrás elegir un taller entre las diferentes opciones inspiradas en el burrito
  • Participación en mural vivo - colaborativo del burrito
  • Acceso a mini exposición “el burrito en la cultura mexicana”
  • Participación en la ruta del maguey
  • Más de 25 maestras y maestros mezcaleros de distintas regiones del país
  • Más de 20 curados de pulque para descubrir nuevos sabores
  • Zona gastronómica imperdible con tlayudas, tacos de cecina, flautas ahogadas y mucho más
  • Además, tu entrada incluye 1 boleto para la rifa de mezcales y artesanías

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