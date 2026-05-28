Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX: el clásico burrito pulquero se convierte en la estrella de la 9ª edición

Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX: el clásico burrito pulquero se convierte en la estrella de la 9° edición

La Ciudad de México volverá a recibir la novena edición del Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal, un evento que promete conquistar tu corazón desde el primer curado.

La cita será el próximo 4 y 5 de julio en Doméstico, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, donde cientos de asistentes podrán sumergirse en una experiencia llena de sabores mexicanos, talleres creativos y actividades culturales que celebran las raíces del país.

Pero esta vez el festival tiene un invitado especial que roba miradas y corazones: el famoso burrito pulquero, una figura tradicional del campo mexicano que durante generaciones ayudó a transportar pulque, maguey, leña y alimentos por caminos rurales.

El burrito pulquero inspira la edición más nostálgica y creativa del festival

En esta edición, el festival decidió rendir homenaje a uno de los animales más importantes en la historia rural de México. El burrito pulquero se convierte en símbolo de resistencia, trabajo y tradición.

Lejos de ser solo una figura decorativa, el concepto busca recordar cómo estos animales acompañaron durante décadas la vida campesina y el comercio tradicional en distintas regiones del país.

Por eso, además de probar bebidas y comida típica, el público podrá acercarse a productores, cocineros, artesanos y maestros mezcaleros para escuchar las historias que existen detrás de cada botella, cada receta y cada proyecto independiente.

La experiencia está diseñada para que los asistentes no solo consuman, sino también conecten con el origen cultural del pulque, el mezcal y la gastronomía mexicana.

Talleres, arte y actividades inspiradas en el maguey y la cultura mexicana

Uno de los mayores atractivos del festival serán sus talleres creativos, incluidos con el acceso y dirigidos a personas de todas las edades.

Las actividades girarán alrededor del burrito pulquero, el maguey y las tradiciones populares mexicanas, convirtiendo el evento en una mezcla de feria cultural y espacio artístico.

Estos son algunos talleres que habrá durante el festival

12:00 h. — Fiesta del maguey

16:00 h. — Burrito en yeso

13:00 h. — Burrito como llavero

17:00 h. — Burrito lotería

14:00 h. — Burrito de juguete

18:00 h. — Burrito orejitas creativas

15:00 h. — Burrito en jícara

19:00 h. — Burrito en manta

Además, la artista creativa Mariela Corona encabezará varias dinámicas para que niñas, niños y adultos participen activamente en la experiencia.

La ruta del maguey y el mural colaborativo prometen convertirse en los favoritos

El festival también apostará por actividades interactivas que convertirán a los visitantes en parte del espectáculo.

Una de ellas será “La ruta del maguey”, una dinámica donde los asistentes deberán recorrer distintos stands, resolver pistas y conversar con expositores para descubrir secretos sobre el maguey, el pulque y el mezcal.

Quienes completen la actividad podrán participar en rifas especiales de artesanías y bebidas tradicionales.

También habrá un mural colaborativo inspirado en el burrito pulquero. Cada visitante podrá intervenir la pieza con dibujos, colores o mensajes relacionados con el campo mexicano, la memoria y las tradiciones populares.

Curados, mezcales y comida mexicana: el verdadero desfile de sabor

Los asistentes encontrarán una enorme variedad de curados de pulque con sabores como:

Pistache

Mango

Piñón

Avena

Apio

Fresas con crema

Vino tinto

Mientras tanto, los amantes del mezcal podrán probar distintas variedades de agave como:

Espadín

Tobalá

Arroqueño

Tepeztate

Cuishe

Madre cuishe

Jabalí

Coyote

Y para acompañar las bebidas, habrá un auténtico banquete mexicano con:

Tlayudas

Birria

Quesabirrias

Tacos de costilla

Cecina enchilada

Longaniza

Chistorra

Flautas

La zona gastronómica buscará convertirse en uno de los rincones más visitados del evento, especialmente para quienes disfrutan descubrir sabores tradicionales con identidad mexicana.

Artesanías, productos mexicanos y recuerdos para llevar a casa

El festival también tendrá una amplia zona artesanal con productos elaborados en barro, madera, plata, cerámica y textiles mexicanos.

Además, los visitantes podrán comprar alimentos y productos típicos como:

Mole

Pan de pulque

Chocolate amargo

Carne seca

Salsas artesanales

Chapulines

Quesos

Ajo negro

La idea es que cada persona pueda llevarse un pedacito del festival más allá de las fotos y los curados.

Cuándo, dónde y cuánto cuesta entrar al Festival del Pulque 2026

El evento se realizará el 4 y 5 de julio de 2026 en Doméstico, ubicado en Avenida Nuevo León número 80, colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México.

El horario será de 12:00 a 8:00 pm.

Tipos de acceso

Registro en línea y pago el día del evento: $60 pesos

Compra anticipada en línea: $60 pesos

Compra en taquilla el día del evento: $80 pesos

La entrada incluye: