¿Se vale soñar? Estas son las probabilidades de que México sea campeón del Mundial 2026 según Polymarket

Probabilidades de que México gane El Mundial según Polymarket México apenas tiene 1.1% de probabilidades de conquistar el torneo. (Moisés Pablo Nava)

A dos semanas del arranque del Mundial 2026, la plataforma de mercados predictivos más grande del mundo, Polymarket publicó a través de redes sociales las posibilidades que tienen las 48 selecciones participantes de conquistar la Copa.

🚨Every nation's % chance to win the World Cup exactly 2 weeks from kickoff:



🇪🇸 17% - Spain

🇫🇷 16% - France

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 11% - England

🇵🇹 10% - Portugal

🇧🇷 9% - Brazil

🇦🇷 8% - Argentina

🇩🇪 5% - Germany

🇳🇱 4% - Netherlands

🇳🇴 3% - Norway

🇯🇵 2% - Japan

🇨🇴 2% - Colombia

🇧🇪 2% - Belgium

🇲🇦… — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 28, 2026

De acuerdo con estas proyecciones, las selecciones con mayores probabilidades de coronarse campeonas son España, Francia e Inglaterra, con un 17%, 16% y 11% de posibilidades, respectivamente.

En el caso particular de México, se encuentra en el número 17 de la tabla con tan solo 1.1% de posibilidades de ganar el torneo mundialista.

Traducido en ganancias, una apuesta de mil pesos mexicanos a favor de la selección mexicana para ganar el Mundial en Polymarket podría convertirse en cerca de 90 mil pesos si el equipo logrará levantar la copa. Mientras menor es la probabilidad estimada, mayor es el pago para quienes apuestan.

¿Cómo se definen estas probabilidades en Polymarket?

Las predicciones no dependen del azar ni son estáticas. Las posiciones responden a factores internos y externos que pueden afectar el desempeño de las selecciones antes y durante el torneo.

De acuerdo con el contexto de mercado sobre el posible ganador de la Copa Mundial en Polymarket, las probabilidades de las apuestas favorecen a España, Francia e Inglaterra debido a la calidad de sus alineaciones, así como a sus recientes resultados positivos en partidos de preparación.

De igual forma, la fluctuación de las predicciones asisten a los equipos europeos gracias “a sus sólidas estructuras defensivas y al talento de jóvenes figuras ofensivas que atraviesan un gran momento futbolístico”.