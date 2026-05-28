Desbancan a The Mandalorian & Grogu: esta es la película que ya está superando a Star Wars en taquilla dentro de EU

Obsesión supera a The Mandalorian and Grogu Curry Barker arrasa en la taquilla con su filme independiente de terror ‘Obsesión’; la película ha causado un gran impacto en la industria, incluso superando gigantes como Star Wars.

El cine independiente arrebata otro triunfo en la taquilla estadounidense, ya que The Mandalorian and Gogu ha sido desbancada del primer lugar en su mes de estreno por una película de bajo presupuesto: Obsesión, dirigida por Curry Barker, señalada por el público como una “revolución” del género.

A pesar de que la nueva película de Star Wars ha recibido una aceptación pública positiva, especialmente tras el brutal recibimiento que obtuvo la última entrega de la franquicia en cines, esta semana se vio amenazada no sólo por el género de terror, sino también por un filme independiente que ha sorprendido a todo el mundo.

¿De qué trata Obsesión, la actual tendencia en cines?

Presentando el sencillo argumento de un “anhelo romántico desesperado que desencadena un hechizo siniestro”, la película de Barker sigue a Bear (interpretado por Michael Johnston), un joven incapaz de confesar su amor a su amiga de la infancia, Nikki (Inde Navarrette).

Sin embargo, tras hallar un amuleto mágico que “cumple deseos”, Bear pide que ella “lo ame más que a nada en el mundo”. Al instante, Nikki desarrolla un profundo, dependiente e incomprensible amor por su amigo que distorsiona el amor anhelado en una obsesión enfermiza y controladora.

Consolidándose como la nueva revelación del terror contemporáneo, y acompañada de una interpretación inquietante y aclamada de Navarrette, Obsesión superó la maldición que suele perseguir a las películas de terror al mantenerse en la cima de la taquilla tras su primera semana de estreno en cines.

Inde Navarrette, la estrella de Obsesión: ¿quién es y cuáles son sus otros trabajos?

Nació en Tucson, Arizona, del 2001, con el nombre Danielle Fabiola Navarrette; su padre es mexicano y su madre australiana.

Comenzó a ganar visibilidad gracias a su participación en la última temporada del éxito de Netflix, 13 Reasons Why como Estela de la Cruz, durante el 2020.

Sin embargo, su salto a la fama internacional se dio tras su papel de Sarah Cushing en la serie de televisión Superman & Lois, donde interpretó a la hija de Lana Lang e interés amoroso de Jordan Kent.

Actualmente, Navarrette ha sido bautizada como la “nueva reina de terror” por su perturbadora forma de interpretar la obsesiva y controladora actitud de Nikki en la película que hoy domina las taquillas del cine en Estados Unidos, lentamente reclamando su dominio en otras partes del mundo.