Balean a Offset durante un tiroteo en Florida: ¿Cómo está el rapero ex de Cardi B? El rapero Offset habría resultado herido durante un tiroteo cerca de un casino en Florida (@Offset)

El rapero Offset resultó herido en un tiroteo cerca de un hotel en Florida durante la tarde de este lunes 6 de abril, por lo que se encuentra hospitalizado.

El exintegrante de Migos, Offset, habría recibido heridas de bala durante un tiroteo cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, según confirmó un representante del rapero al medio TMZ.

Asimismo, de acuerdo con un representante de la Policía del Condado de Broward, el altercado habría ocurrido alrededor de las 19:00 horas en una zona de valet fuera del Seminole Hard Rock.

“Estamos al tanto de un incidente que ocurrió en una zona de valet después de las 19:00 el lunes fuera del Seminole Hard Rock, Hollywood, que resultó en heridas no mortales en una persona que fue trasladada al Hospital Regional Memorial en Hollywood”, fue parte de lo anunciado por las autoridades policiales a TMZ.

Del mismo modo, se informó que después de que la situación fuera controlada por los policías, dos personas resultaron detenidas, mientras que las investigaciones siguen en curso.

¿Cuál es el estado de salud actual de Offset?

De acuerdo con el representante de Offset, el rapero “actualmente está en el hospital recibiendo atención médica” y se encuentra “estable”, aunque está siendo “vigilado de cerca”.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de las heridas o las circunstancias alrededor del tiroteo.

¿Quién es Offset?

Kiari Cephus, cuyo nombre artístico es Offset, es un rapero estadounidense de 34 años quien es principalmente conocido por formar parte de la agrupación Migos junto a Quavo y Takeoff, y por ser expareja de Cardi B, con quien mantuvo una relación de 2017 a 2024.

Dentro de sus canciones más conocidas se encuentran “Versace”, “Bad & Boujee”, “No Complaints” y “Willy Wonka”.

En noviembre de 2022, su primo y compañero en Migos, Takeoff, fue asesinado durante un tiroteo en Houston a los 28 años.