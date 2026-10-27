Ernesto Chavana patea un dron y lastima a una modelo: ¿Qué pasó en el programa Es Show?

Durante la emisión del programa Es Show, el conductor de televisión Ernesto Chavana fue el centro de la polémica al protagonizar un momento de tensión en el foro, donde terminó pateando un dron que volaba a baja altura, provocando heridas a la modelo Isabel Rojas.

¿Qué pasó con Ernesto Chavana en Es Show?

Durante la transmisión en directo se vivieron momentos de alta tensión a raíz de una discusión en el foro. Visiblemente molesto, Ernesto Chavana reaccionó pateando un dron que sobrevolaba cerca de él a baja altura. El impacto hizo que el aparato saliera disparado a toda velocidad hacia el área donde se encontraba el elenco de modelos, golpeando directamente en el rostro a Isabel Rojas.

Ante el fuerte golpe, la joven fue asistida de inmediato por sus compañeras de programa y retirada del foro para recibir atención médica.

"Ernesto Chavana": Por este momento en el programa #EsShow https://t.co/17Fs4jCuRW — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 27, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Isabella Rojas?

Tras ser atendida por el personal médico, Isabella Rojas regresó al estudio para tranquilizar a la audiencia y confirmar que afortunadamente solo sufrió heridas leves tras el golpe.

¿Qué dijo Ernesto Chavana al respecto?

Luego del incidente, el presentador ofreció una disculpa pública en la que reconoció haberse sentido sumamente alterado al momento de patear el dispositivo, aceptando la responsabilidad por no medir las consecuencias de su acción.

Asimismo, desde la producción de Canal 6 se confirmó que Chavana asumirá de manera personal los gastos médicos y la reparación económica por los daños ocasionados a la modelo.