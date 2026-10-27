Nintendo Indie World 2026: horario, cómo y dónde verlo en México

Nintendo Indie World 2026. Nintendo prepara nuevamente anuncios para sus consolas, con la llegada de más juegos independientes..

La compañía japonesa Nintendo sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una nueva edición del Indie World Showcase, evento digital dedicado a presentar videojuegos desarrollados por estudios independientes que llegarán próximamente a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La transmisión se realizará este miércoles 28 de octubre de 2026, apenas un día después de su anuncio oficial, y tendrá una duración aproximada de 15 minutos.

¿Cuándo y a qué hora es el Nintendo Indie World 2026 en México?

De acuerdo con Nintendo of America, la presentación comenzará el miércoles 28 de octubre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 07:00 horas del Pacífico estadounidense.

A diferencia de los Nintendo Direct tradicionales, que suelen extenderse durante más de media hora, esta edición de Indie World tendrá una duración aproximada de 15 minutos, durante los cuales se mostrarán novedades exclusivas del panorama de los videojuegos independientes.

¿Cómo y dónde ver el Nintendo Indie World 2026 en vivo?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el Indie World mediante los canales oficiales de Nintendo, sin necesidad de contar con una suscripción a Nintendo Switch Online. La compañía habilitó su página de presentaciones para consultar la transmisión, mientras que también estará disponible mediante sus plataformas habituales de video.

Las opciones para ver el evento son:

YouTube : en el canal oficial de Nintendo of America.

: en el canal oficial de Nintendo of America. Página de Nintendo : mediante el sitio oficial de Indie World Showcase.

: mediante el sitio oficial de Indie World Showcase. Twitch : a través del canal oficial de Nintendo.

: a través del canal oficial de Nintendo. Nintendo Today!: aplicación de la compañía donde también se comparte información relacionada con sus presentaciones y anuncios.

¿Qué videojuegos se anunciarán en Nintendo Indie World 2026?

Aunque Nintendo todavía no ha confirmado los títulos que aparecerán durante la presentación, el evento estará dedicado a videojuegos independientes que se encuentran en desarrollo o próximos a llegar a sus plataformas. Entre los posibles anuncios se contemplan nuevos proyectos, fechas de estreno y actualizaciones de juegos previamente presentados.

Uno de los contenidos que genera expectativas entre los seguidores es Sea of Sorrow, la expansión anunciada para Hollow Knight: Silksong. Sin embargo, Nintendo no ha confirmado su participación en el Indie World, por lo que cualquier aparición deberá considerarse una posibilidad y no un anuncio oficial.

Durante la anterior edición, celebrada el 3 de marzo de 2026, la compañía presentó novedades de títulos como Denshattack!, Moonlighter 2: The Endless Vault, Mixtape, Ratatan y Blue Prince, este último disponible en Switch 2 después de su anuncio.

A diferencia de un Nintendo Direct general, este formato no está centrado en las principales franquicias de la compañía, como Super Mario, The Legend of Zelda o Pokémon, sino en propuestas de desarrolladores independientes.