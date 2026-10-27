Planes de Halloween y Día de Muertos para disfrutar la temporada, ¿4 cosas que puedes hacer en la CDMX?

Myst Para esta temporada, la idea es darle un toque más glamuroso a la noche en un concierto como Myst. (Especial)

Octubre llegó con todo y la Ciudad de México ya huele a cempasúchil, pan de muerto y una buena dosis de sustos.

¿4 cosas que puedes hacer en Halloween en la CDMX?

Si estás armando el plan para el fin de semana o buscando qué hacer durante esta temporada de espantos, te armamos una ruta con lo mejor que hay en la CDMX para celebrar Halloween y Día de Muertos sin aburrirte.

Brinda y canta los clásicos del pop y rock en español en MYST

Si lo tuyo es armar un buen plan nocturno con amigos, bailar y cantar a todo pulmón los grandes éxitos del pop y rock en español de todas las épocas, MYST: Viviendo de Noche tiene un giro perfecto para la temporada.

Para esta temporada, la idea es darle un toque más glamuroso a la noche: piensa en looks sofisticados, tonos oscuros y una estética que recuerde un poco al universo de Crepúsculo, sin necesidad de recurrir a un disfraz.

Además, te recibirán con un trago de bienvenida para arrancar la velada mientras disfrutas de un show en vivo que reúne 85 canciones en dos actos, con éxitos de Caifanes, Luis Miguel, Timbiriche, Soda Stereo y muchos más.

Cuándo: 31 de octubre.

Dónde: Foro 1 TotalPlay.

Horario: Apertura de puertas a las 21:00 h. e inicio del show a las 22:30 h.

Importante: Evento exclusivo para mayores de 18 años.

Pasa una noche de terror en la Isla de las Muñecas

Para quienes prefieren los sustos, Noctambulante celebrará su 18 aniversario con el Horror Film Camp, un campamento cinematográfico en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco.

La experiencia incluirá una maratón de seis películas de terror al aire libre, además de un bazar de libros y ropa y una zona gastronómica.

La cita es del 17 al 18 de octubre, de las 19:00 a las 10:00 h del día siguiente. No olvides llevar casa de campaña, sleeping y ropa abrigadora para sobrevivir a una noche de cine, misterio y escalofríos. Costo: $470 MXN, más cargos por servicio.

Encuentra piezas para tu ofrenda en la Santa María la Ribera

Si ya estás preparando tu altar de Día de Muertos, el Festival de Artesanías edición Ofrenda es una buena oportunidad para encontrar piezas hechas a mano y apoyar directamente a los artesanos. Además de cartonería y artículos para decorar tu ofrenda, habrá talleres, música, actividades culturales y gastronomía.

Uno de los atractivos de esta edición serán dos esqueletos monumentales de más de cuatro metros de altura, perfectos para tomarte una foto y comenzar a entrar en el ambiente de la temporada.

Cuándo: Del 15 al 18 de octubre, de 11:00 a 20:00 h.

Dónde: Alameda Santa María la Ribera.

Entrada: Libre. Algunos talleres tienen costo de recuperación.

Planea tu recorrido por las ofrendas monumentales

Hacia finales de octubre, la ciudad comenzará a llenarse de altares, flores de cempasúchil y propuestas artísticas para honrar a quienes ya no están.

Entre los eventos anunciados para 2026 están la Ofrenda Monumental del Zócalo, que tendrá como protagonista una Catrina de 32 metros de altura; el festival La Puerta entre dos mundos, en la Segunda Sección de Chapultepec, con instalaciones artísticas y un espectáculo nocturno con drones; y la Megaofrenda de la UNAM, dedicada a los 475 años de historia de la Universidad.

Ofrenda Monumental del Zócalo: Del 29 de octubre al 2 de noviembre.

La Puerta entre dos mundos, en Chapultepec: Del 29 de octubre al 4 de noviembre.

Megaofrenda UNAM: Del 31 de octubre al 2 de noviembre, en Universum.

¡Que no se te pase la fecha! Prepara la agenda, junta a tus amigos y no dejes pasar la oportunidad de vivir las noches de Halloween y Día de Muertos con el plan perfecto para ti esta temporada. ¿A cuál de todos estos eventos te vas a lanzar primero?