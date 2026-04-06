Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 6 de abril? Con los Azules defendiendo y los Rojos atacando, conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Ambos equipos competirán esta noche por la Ventaja; mientras que los Azules defenderán y los Rojos atacarán, conoce al ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México.

Tras la salida de Koke Guerrero de Exatlón México este domingo, el equipo Azul tendrá que mantener la Villa 360 con un integrante menos, mientras que los Rojos aprovecharán este impulso para ganar esta ventaja.

De modo que la competencia de hoy podría marcar el rumbo de esta semana 28, así que si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy lunes 6 de abril?

El equipo Azul ha demostrado dominio para mantener la Villa 360; sin embargo, tras la eliminación de Koke Guerrero, esta competencia por una de las ventajas estratégicas más importantes de Exatlón México podría dificultársele a este equipo.

Por su parte, los Rojos a lo largo de las semanas se han recuperado y planean utilizar este impulso para recuperar las comodidades que ofrece la Villa 360.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 6 de abril será el equipo Rojo.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición de la Villa 360 de este lunes 6 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Mientras que los Azules continúan con 5 integrantes, los Rojos lograron mantener a 7 integrantes previo al inicio de la semana 28. Aquí te decimos cuáles son los participantes que continúan en Exatlón México:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karols Rojas

Jazmín Hernández

Azules