Bosque de niebla El bosque mexicano donde viven orquídeas, helechos gigantes y árboles cubiertos de musgo (Pexels)

El Bosque Mesófilo de Montaña, conocido popularmente como bosque de niebla, se consolida como uno de los ecosistemas más ricos y diversos de México. A pesar de ocupar una superficie menor al 1% del territorio nacional, este ecosistema cuya conservación es una prioridad en las leyes ambientales mexicanas que se pricncipalmente por tres elementos naturales únicos que tapizan su paisaje: sus orquídeas, sus helechos gigantes y sus árboles cubiertos de musgo.

Ubicado en franjas montañosas de entre 400 y 2,700 metros sobre el nivel del mar, principalmente entre zonas cálidas y templadas, este hábitat genera una alta humedad, lluvias y neblina constante. Este clima particular es el escenario perfecto para que orquídeas, helechos y musgos prosperen de manera masiva junto a flora tropical y templada.

Orquídeas, helechos y musgo: Los reyes de la humedad en el bosque mesófilo

El corazón y la identidad de este bosque se reflejan en la abundancia de su flora, donde destacan de manera especial:

Destacan las orquídeas por su abundancia dentro de las plantas epífitas de este bosque, compartiendo el ecosistema con las bromelias o tenchos ( Tillandsia spp. ), la cactácea dedos de muerto ( Rhipsalis baccifera ) y algunos helechos.

por su abundancia dentro de las plantas epífitas de este bosque, compartiendo el ecosistema con las bromelias o tenchos ( ), la cactácea dedos de muerto ( ) y algunos helechos. Los helechos gigantes forman parte de la identidad de este ecosistema y su vegetación, la cual también integra un rico y diverso estrato arbustivo donde crecen el tlachichinole y la flor de mayo, cuyos frutos alimentan a diversas aves de la zona.

forman parte de la identidad de este ecosistema y su vegetación, la cual también integra un rico y diverso estrato arbustivo donde crecen el tlachichinole y la flor de mayo, cuyos frutos alimentan a diversas aves de la zona. Los árboles cubiertos de musgo, representativos de este bosque como los pipinques, encinos, el liquidámbar, la marangola y el haya conviven en este hábitat húmedo, el cual funciona como un depósito que capta agua, carbono y protege los suelos.

Un bosque vital resguardado en el país

Más allá de la belleza natural que aportan las orquídeas, los helechos y el musgo, este ecosistema funciona como un pilar fundamental de servicios ambientales. Su compleja estructura vegetal contribuye activamente a la captación de agua y carbono, además de proteger los suelos contra la erosión marina y de montaña.

Actualmente, en México solo dos jardines botánicos resguardan formalmente este tipo de bosque, uno en cada Sierra Madre. De ellos, el Jardín Botánico Clavijero destaca históricamente por haber sido el primero en el país en abrir un espacio dedicado exclusivamente a salvaguardar y estudiar la riqueza de este frágil pero impresionante ecosistema.