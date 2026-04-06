Martimiércoles Chedraui 2026: ofertasde frutas y verduras del 7 y 8 de abril

Martimiércoles Chedraui HOY 17 y 18 de marzo 2026: estas son las ofertas irresistibles en frutas y verduras

El Martimiércoles de Chedraui vuelve con precios que parecen sacados de otra época y promociones irresistibles en frutas y verduras para arrancar abril con la despensa llena y el bolsillo tranquilo — El Martimiércoles Chedraui de este 7 y 8 de abril 2026 llega con ofertas que no te puedes perder. Si esta semana te toca hacer el super, estas ofertas le caerán como anillo al dedo a tu monedero pues el supermercado acaba de publicar las primeras ofertas para esta semana.

Por ello, en esta nota te contamos cuáles son esos productos que puedes aprovechar. Lo mejor de todo es que las ofertas aplican tanto en tiendas físicas como en línea, aunque pueden variar ligeramente según la sucursal.

Las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedrahui en frutas

Frutas

Manzana golden mediana: $32.50/kg

Piña gota miel: $16.50/kg

Verduras

Cebolla blanca: $16.50/kg

Elote: $6.50

Acelgas rollo: $6.90

Aguacate hass enmallado: $24.50

Tips para aprovechar al máximo las ofertas del Martimiércoles de Chedrahui

Antes de lanzarte al súper como si fuera final de temporada, toma nota:

Llega temprano: los productos más baratos se agotan rápido

Compara precios por kilo, no por pieza

Prioriza frutas y verduras de temporada

Planea tus comidas antes de comprar

Con esto, no solo ahorras, también realizarás compras inteligentes.

El Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de abril 2026 no decepciona: frutas jugosas, verduras esenciales y precios que sí hacen paro. La clave está en elegir bien y no dejarse llevar por el impulso.