Nacional Monte de Piedad al límite: crece la presión para poner fin a la huelga

La huelga en el Nacional Monte de Piedad atraviesa un momento decisivo luego de más de cinco meses de haber estallado, el pasado 1 de octubre de 2025. Este paro ha provocado el cierre de más de 300 sucursales a nivel nacional, generando afectaciones tanto para los empleados como para los clientes que dependen de sus servicios.

En medio de la tensión, la institución enfrenta una fuerte presión para alcanzar un acuerdo con el sindicato. Esto ocurre después de que un juez federal determinara que la huelga era “inexistente”, al considerar que no se cumplieron ciertos procedimientos. No obstante, la resolución aún no es definitiva, ya que los trabajadores decidieron impugnarla y el caso continúa en revisión.

El origen de la disputa se encuentra en diferencias relacionadas con el contrato colectivo, condiciones laborales y procesos internos dentro de la organización. Estas inconformidades han deteriorado la relación entre el sindicato y la administración del Monte de Piedad.

Las consecuencias del conflicto se han extendido en todo el país. Cerca de mil 800 trabajadores siguen sin percibir ingresos, mientras que millones de usuarios no han podido recuperar los artículos que dejaron en empeño, lo que ha incrementado la incertidumbre.

Aunque existe la posibilidad de una pronta reapertura de sucursales, el desenlace dependerá tanto de las resoluciones legales como de la capacidad de ambas partes para llegar a un acuerdo que permita cerrar este prolongado conflicto.