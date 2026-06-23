Resultados Lotería Nacional 23 de junio 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4017

Sorteo Mayor 4017 de la Lotería Nacional Este martes 23 de junio se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

La Lotería Nacional celebra la edición del Sorteo Mayor 4017 este martes 23 de junio, fecha en la que se darán a conocer los números ganadores y resultados, incluido el Premio Mayor.

En esta ocasión, los cachitos estuvieron dedicados al 112 aniversario de la toma de Zacatecas, ocurrida el 23 de junio de 1914 en el contexto de la Revolución Mexicana.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4017?

El Sorteo Mayor 4017 mantuvo la bolsa total de 66 millones 99 mil pesos. El Premio Mayor se fijó en 21 millones de pesos, dividido en tres series de siete millones cada una.

Para quienes participaron con un cachito de 30 pesos, el alcance máximo fue de 350 mil pesos. La edición contempló además 18 mil 760 premios y reintegros, lo que amplía las probabilidades de obtener algún beneficio económico.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4017 de la Lotería Nacional

La transmisión del sorteo se realiza en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la institución.

La grabación permanece disponible para las personas que quieran consultar en cualquier momento los resultados de esta edición del Sorteo Mayor 4017.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4017 de la Lotería Nacional?

El sorteo da inicio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4017?

Los resultados oficiales pueden verificarse en expendios autorizados, donde se colocan los listados impresos de premios, una práctica que persiste como referencia para muchos jugadores.

A través del verificador en línea disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los usuarios pueden ingresar los datos de su billete para conocer de inmediato si resultaron ganadores.