Converse x Minions: así es la nueva colección inspirada en la película Minions & Monsters

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Los Minions están listos para salir de la pantalla grande y conquistar las calles. A unos días del estreno mundial de Minions & Monsters, la nueva película de Illumination que llegará a los cines el próximo 1 de julio, Converse presentó una colección de edición limitada que transforma el humor, la travesura y la energía de los personajes amarillos en una línea de calzado, ropa y diseños personalizables.

La colaboración, denominada Converse x Minions, toma inspiración directa de la nueva entrega cinematográfica y busca capturar el espíritu desenfadado que ha convertido a la franquicia en uno de los fenómenos animados más exitosos del mundo. La propuesta está diseñada para fans de todas las edades y combina referencias visuales a los personajes con detalles ocultos y elementos gráficos que celebran el universo de la película.

James y Henry, los nuevos protagonistas de la colección

A diferencia de colaboraciones anteriores centradas únicamente en los Minions clásicos, esta colección incorpora referencias a James y Henry, personajes que debutan en Minions & Monsters y que forman parte del nuevo capítulo de la franquicia.

De acuerdo con Converse, la colección busca trasladar al canvas la creatividad y la alegre travesura de estos nuevos protagonistas junto con el resto de la pandilla amarilla, convirtiendo cada diseño en una extensión visual del universo cinematográfico que llegará a las salas de cine este verano.

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Chuck 70: mezclilla premium y detalles ocultos

Uno de los modelos estrella de la colección es el Chuck 70, que apuesta por una construcción premium elaborada con mezclilla de alta calidad.

El diseño incorpora un bolsillo exterior colocado en el tobillo, además de elementos co-brandeados que unen la identidad visual de Converse con la franquicia de Illumination. La intención es ofrecer una silueta que combine el carácter coleccionable con la estética clásica que ha distinguido históricamente al Chuck 70.

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Chuck Taylor All Star: una explosión de color inspirada en los Minions

La colección también incluye una versión especial del Chuck Taylor All Star, uno de los modelos más reconocidos de la marca.

Esta silueta incorpora gráficos inspirados en los personajes, ojillos personalizados, costuras decorativas y una llamativa suela amarilla que remite inmediatamente a la apariencia de los Minions. Cada elemento fue diseñado para reforzar la personalidad divertida y caótica que caracteriza a la franquicia.

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Una propuesta para niños inspirada en los icónicos ojos de los Minions

El público infantil también tiene un espacio importante dentro de la colaboración.

Converse desarrolló una versión Chuck Taylor All Star Easy-On, pensada para ofrecer mayor comodidad y facilidad de uso. El modelo destaca por incorporar una correa ajustable inspirada en los característicos ojos de los Minions, uno de los rasgos más reconocibles de los personajes creados por Illumination.

Colección Converse x Minions 2026 Foto: Converse

Playeras, sudaderas y personalización Converse By You

Más allá del calzado, la colección integra una cápsula de apparel compuesta por dos playeras y una sudadera con gráficos inspirados en la película.

Además, Converse confirmó que la colaboración incluirá opciones de personalización mediante Converse By You, permitiendo a los consumidores adaptar ciertos diseños con elementos vinculados al universo de los Minions.

Fecha de lanzamiento y precios en México

La colección Converse x Minions llegará oficialmente al mercado mexicano el próximo 25 de junio de 2026.

Los productos estarán disponibles en:

Converse.com.mx

Boutiques Converse

Liverpool

El Palacio de Hierro

Coppel

Mercado Libre

Los precios irán de mil 199 a 2 mil 599 pesos, dependiendo del modelo seleccionado. La marca también anunció un registro previo para que algunos usuarios puedan acceder anticipadamente a la colección antes de su lanzamiento general.

Con esta colaboración, Converse apuesta por convertir el estreno de Minions & Monsters en una experiencia que trasciende el cine. La marca toma el humor irreverente de los personajes y lo traslada a algunos de sus modelos más emblemáticos, creando una colección que busca conectar con nuevas generaciones de fans sin perder la esencia clásica que ha definido a Converse durante décadas.