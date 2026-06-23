FIFA Fan Festival en CDMX Horarios Fan Fest CDMX para el 24 de junio: ¿a qué hora abren para ver el partido de México vs Chequia? (Cuartoscuro)

La fiebre mundialista alcanzará su punto máximo en el corazón del país. Para el esperado encuentro entre México y Chequia este miércoles 24 de junio de 2026, el FIFA Fan Festival del Zócalo operará de manera especial; por ello, aquí te compartimos todos los detalles sobre el horario de apertura para que no te quedes fuera de esta gran fiesta futbolera.

¿A qué hora abre el FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino?

Aunque el silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), el FIFA Fan Festival 2026 en el Zócalo capitalino abrirá sus accesos este miércoles 24 de junio a partir de las 11:00 horas.

Al tratarse de una experiencia gratuita, se recomienda a los aficionados llegar unas horas antes, pues el cupo está limitado a un aforo de 60 mil personas para garantizar la seguridad, por lo que las puertas podrían cerrarse mucho antes del silbatazo inicial.

¡La CDMX se inunda de pantallas! ¿Dónde más ver el partido gratis?

Ante la altísima demanda de la afición por ver al Tricolor, que ya marcha clasificado con 6 puntos, las autoridades anunciaron la colocación de un monumental corredor de 30 pantallas gigantes instaladas sobre Paseo de la Reforma.

Si el Fan Fest del Zócalo se llena, podrás seguir el partido en los siguientes puntos clave equipados con escenarios y música en vivo:

Paseo de la Reforma: Ángel de la Independencia, Glorieta de la Diana Cazadora, Monumento a la Revolución, El Caballito e Insurgentes.

Ángel de la Independencia, Glorieta de la Diana Cazadora, Monumento a la Revolución, El Caballito e Insurgentes. Avenida Juárez: Alameda Central y frente al Palacio de Bellas Artes.

Alameda Central y frente al Palacio de Bellas Artes. Calles del Centro Histórico: Cruces en Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Uruguay y Mesones.

¿Cómo operará el Metro y Metrobús por el partido de México contra Chequia?

Para garantizar el regreso seguro de los miles de aficionados que se darán cita tanto en las pantallas para ver el partido en el Centro como en el Estadio Ciudad de México, el sistema de transporte de la capital tendrá modificaciones en sus horarios: