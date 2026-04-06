Pronósticos del Progol 2328: la quiniela probable para este fin de semana y los partidos clave para ganar

Pronóstico para la quiniela Progol Foto: La Crónica

Las activades en el balompié continuarán durante la semana con emocionantes encuentros de la Liga MX, el futbol europeo, MLS, Brasil y Argentina. Por lo que muchos aficionados ya están haciéndo sus cálculos y armano las qunielas para el Progol 2328 del fin de semana que se avecina.

La combinación de partidos clásicos, duelos cerrados y partidos con favoritos muy claros por la afición abre la puerta a una jornada ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades y reducir el margen de error antes de sellar su boleto. Por ello, en esta nota de dejamos una predicción para los momios de la edición 2328.

Progol 2328: quiniela ganadora (pobable)

Queretaro-Necaxa: E

Tigres-Guadalajara: L

Atlas-Monterrey: V

Aguilas-Cruz Azul: E

Cancun-Atlante: V

Elche-Valencia: V

Osasuna-Betis: E

A. Bilbao-Villarreal: L

Mainz-Friburgo: E

Atalanta-Juventus: E

Austin-L.A. Galaxy: V

Fluminese-Flamengo: V

Huracan-Rosario C.: L

Racing-River Plate: E

Progol Revancha 2328: quiniela ganadora (probable)

Juarez-Tijuana: L

Toluca-San Luis: L

Mallorca-R. Vallecano: L

Cristal P.-Newcastle: V

Chelsea-Manch. City: V

Como-Inter Milan: V

Inter P.A-Gremio: L

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo para participar en esta popular quiniela deportiva se mantiene accesible para todos los aficionados:

Progol: $15 pesos

$15 pesos Progol Revancha: $5 pesos

Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en agencias autorizadas o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo, presentando el boleto ganador y una identificación oficial.