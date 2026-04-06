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Estos son los pronósticos del Progol 2328 y Progol Revancha con la quiniela probable, partidos clave, favoritos y empates recomendados para mejorar tus jugadas este fin de semana

Pronósticos del Progol 2328: la quiniela probable para este fin de semana y los partidos clave para ganar

Por Fernando Huacuz
Pronóstico para la quiniela Progol
Pronóstico para la quiniela Progol Foto: La Crónica

Las activades en el balompié continuarán durante la semana con emocionantes encuentros de la Liga MX, el futbol europeo, MLS, Brasil y Argentina. Por lo que muchos aficionados ya están haciéndo sus cálculos y armano las qunielas para el Progol 2328 del fin de semana que se avecina.

La combinación de partidos clásicos, duelos cerrados y partidos con favoritos muy claros por la afición abre la puerta a una jornada ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades y reducir el margen de error antes de sellar su boleto. Por ello, en esta nota de dejamos una predicción para los momios de la edición 2328.

Progol 2328: quiniela ganadora (pobable)

  • Queretaro-Necaxa: E
  • Tigres-Guadalajara: L
  • Atlas-Monterrey: V
  • Aguilas-Cruz Azul: E
  • Cancun-Atlante: V
  • Elche-Valencia: V
  • Osasuna-Betis: E
  • A. Bilbao-Villarreal: L
  • Mainz-Friburgo: E
  • Atalanta-Juventus: E
  • Austin-L.A. Galaxy: V
  • Fluminese-Flamengo: V
  • Huracan-Rosario C.: L
  • Racing-River Plate: E

Progol Revancha 2328: quiniela ganadora (probable)

  • Juarez-Tijuana: L
  • Toluca-San Luis: L
  • Mallorca-R. Vallecano: L
  • Cristal P.-Newcastle: V
  • Chelsea-Manch. City: V
  • Como-Inter Milan: V
  • Inter P.A-Gremio: L

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo para participar en esta popular quiniela deportiva se mantiene accesible para todos los aficionados:

  • Progol: $15 pesos
  • Progol Revancha: $5 pesos
  • Progol + Revancha: $20 pesos

Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en agencias autorizadas o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo, presentando el boleto ganador y una identificación oficial.

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