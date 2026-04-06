Pronósticos del Progol 2328: la quiniela probable para este fin de semana y los partidos clave para ganar

Las activades en el balompié continuarán durante la semana con emocionantes encuentros de la Liga MX, el futbol europeo, MLS, Brasil y Argentina. Por lo que muchos aficionados ya están haciéndo sus cálculos y armano las qunielas para el Progol 2328 del fin de semana que se avecina.
La combinación de partidos clásicos, duelos cerrados y partidos con favoritos muy claros por la afición abre la puerta a una jornada ideal para quienes buscan mejorar sus probabilidades y reducir el margen de error antes de sellar su boleto. Por ello, en esta nota de dejamos una predicción para los momios de la edición 2328.
Progol 2328: quiniela ganadora (pobable)
- Queretaro-Necaxa: E
- Tigres-Guadalajara: L
- Atlas-Monterrey: V
- Aguilas-Cruz Azul: E
- Cancun-Atlante: V
- Elche-Valencia: V
- Osasuna-Betis: E
- A. Bilbao-Villarreal: L
- Mainz-Friburgo: E
- Atalanta-Juventus: E
- Austin-L.A. Galaxy: V
- Fluminese-Flamengo: V
- Huracan-Rosario C.: L
- Racing-River Plate: E
Progol Revancha 2328: quiniela ganadora (probable)
- Juarez-Tijuana: L
- Toluca-San Luis: L
- Mallorca-R. Vallecano: L
- Cristal P.-Newcastle: V
- Chelsea-Manch. City: V
- Como-Inter Milan: V
- Inter P.A-Gremio: L
¿Cuánto cuesta participar en Progol?
El costo para participar en esta popular quiniela deportiva se mantiene accesible para todos los aficionados:
- Progol: $15 pesos
- Progol Revancha: $5 pesos
- Progol + Revancha: $20 pesos
Los premios pueden cobrarse en las oficinas de la Lotería Nacional, en agencias autorizadas o en los bancos participantes como BBVA México, Santander y Scotiabank.El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 60 días naturales a partir de la fecha del sorteo, presentando el boleto ganador y una identificación oficial.