Liga MX: tabla general del Clausura 2026 | Jornada 13

Tabla general Liga MX | Clausura 2026, Jornada 13 Guadalajara tiene cuatro puntos de ventaja en el liderato general del futbol mexicano con cuatro partidos por disputar antes de la liguilla.

El futbol mexicano de la Liga MX regresó después de la Fecha FIFA del mes de marzo. Estamos ya en la recta final de la fase regular y la liguilla va tomando forma. Este fin de semana, varias sorpresas y resultados parejos dieron giros importantes en la clasificación general, mientras las Chivas se mantienen en la cima luego de rescatar un polémico empate ante Pumas en el tiempo de compensación del último partido.

Taba general de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 16

Tabla general Liga MX | Clausura 2026, Jornada 13 Guadalajara sigue en el primer lugar de la tabla general del futbol mexicano luego de 13 partidos disputados en la fase regular.

Mientras quedan solo cuatro fechas completas por disputar, las Chivas se mantienen en solitario dentro del primer lugar de la clasificación general. Cruz Azul y Toluca sufrieron tropiezos este fin de semana, pero se mantienen como sus seguidores más cercanos con 27 y 26 puntos respectivamente, mientras que Pachuca llegó al cuarto puesto con 25 unidades. Los Pumas dejaron pasar un gran oportunidad en su empate de este fin de semana quedaron quintos con 24. América y Atlas les siguen con 18 y los Tigres completan la liguilla con 17 puntos en su cosecha.

Liderando la segunda parte de la clasificación general, tenemos a Necaxa y León con 16 puntos. Ambos equipos han ido al laza en las semanas recientes y ya comienzan a soñar con liguilla. De forma similar, Xolos de Tijuana y FC Juárez se mantienen con esperanzas. El cuadro de los Bravos tiene todavía un partido pendiente ante Gallos Blancos, por lo que aún depende de sí mismo para poder llegar a liguilla. Monterrey sigue alejándose de la fiesta grande y cayó hasta la posición número 13 luego de perder con Atlético de San Luis, quien les sigue en la clasificación con las mismas 14 unidades.

En la parte baja, tenemos todavía a Puebla con 13 puntos. Aunque matemáticamente no están eliminados, estarían obligados a ganar los cuatro partidos que les quedan para poder aspirar. Querétaro y Mazatlán les siguen con 11 puntos y virtualmente eliminados, mientras que el sótano le sigue perteneciendo a Santos Laguna que sumó un punto este fin de semana para llegar a 9 tras igualar con América.