¿Qué son los sueros vitaminados? El tratamiento que está bajo alerta tras 6 muertes en Sonora

¿Qué son los sueros vitaminados? Foto: La Crónica

Los llamados sueros vitaminados pasaron de ser una tendencia wellness impulsada por celebridades y clínicas de “bienestar” a convertirse en el nuevo miedo desbloqueado debido a las seis muertes ocurridas en Sonora vinculadas a este supuesto tratamiento.

Una de las cosas más preocupantes es que en redes sociales suelen promocionarse como una solución rápida para recuperar energía, aliviar la resaca, fortalecer el sistema inmune o reducir el estrés. Sin embargo, los especialistas advierten que no son procedimientos inofensivos y que su uso sin valoración médica puede derivar en complicaciones graves, incluso mortales, tal y como sucedió con las 6 víctimas de Sonora.

A partir de este suceso, se ha desatado la conversación entre la población debido a que el uso de estos suero vitaminados es más común de lo que se piensa. Por ello, es importante poner la conversación sobre la mesa para entender qué contienen realmente estos sueros, cómo funcionan y por qué pueden convertirse en un riesgo severo para la salud.

Ellos son las víctimas de los sueros vitaminados Foto: Especial

¿Qué son los sueros vitaminados y cómo funcionan?

Los sueros vitaminados son infusiones intravenosas de vitaminas, minerales y electrolitos que se administran directamente al torrente sanguíneo.

A diferencia de los suplementos orales, estas mezclas entran al cuerpo por una vena mediante un pequeño catéter, lo que permite una absorción más rápida y concentrada. El procedimiento suele durar entre 20 y 60 minutos, dependiendo del tipo de mezcla y la condición física del paciente.

¿Qué contiene la fórmula de los sueros vitaminados?

Entre los componentes más comunes de estas fórmulas están:

vitaminas del complejo B

vitamina C

magnesio

calcio

potasio

agua estéril

antioxidantes

aminoácidos

Uno de los preparados más populares es el cóctel Myers, ampliamente ofrecido en spas médicos y clínicas de hidratación intravenosa.

¿Por qué las personas se siministran los sueros vitaminados?

Este tipo de terapia se hizo viral por promesas como recuperar energía de inmediato, combatir fatiga, reducir estrés, mejorar el sistema inmune, acelerar recuperación después de ejercicioy disminuir efectos de la resaca.

El problema es que muchos de estos beneficios no tienen suficiente respaldo científico, especialmente cuando se venden como tratamientos de uso general para personas sanas en situaciones que no ameritan la suministración de estos sueros.

¿Cuáles son los riesgos reales de un suero vitaminado?

El mayor riesgo es que las sustancias entran de forma directa al sistema circulatorio, sin pasar por los mecanismos naturales de filtrado del cuerpo.

Entre las complicaciones más graves documentadas por especialistas están la hipervitaminosis, por exceso de vitaminas acumuladas, el daño hepático y renal; las arritmias cardíacas por desequilibrio de minerale; sobrecarga del corazón; infecciones bacterianas; flebitis o inflamación de venas; reacciones adversas por interacción con medicamentos y sepsis por contaminación de soluciones intravenosas.

¿Qué les pasó a las 6 personas en Sonora?

De acuerdo con las primeras investigación de la Fiscalía, el médico general Jesús Maximiano N., de 65 años, quien suministró el suero a los fallecidos. De acuerdo con las pesquisas, este médico suministraba un tratamiento llamado vitamin drip.

“Todos recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba”, señaló la Secretaria de Salud durante sus primeras declaraciones sobre el caso. Asimismo, será la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien analice las muestras del suero causante de los decesos. Por lo tanto, será en las próximas horas cuando se determiné qué fue exactamente lo que causó las seis muertes y la hospitalización de otras 3 personas.

Los fallecidos eran Jesús Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida, Catalina Figueroa, de 38 años, Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22, y Dinora N. En la mayoría de los casos, los síntomas fueron muy similares: mareos, vómitos, desmayos y evacuaciones de sangre.

No es un caso aislado lo que ha sucedido en Sonora, figuras públicas, actrices y estrellas de Hollywood han recurrido a este procedimiento como una forma de bienestar. Sin embargo, Kendall Jenner fue una de las primeras “red flag” que evidenciaban la seriedad de estos sueros, ya que después de haberse aplicado dicho tratamiento tuvo que ser hospitalizada debido a los efectos adversos de estos sueros vitaminados.