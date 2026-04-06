Sobres Coca-Cola del álbum Panini Mundial 2026: ¿Dónde conseguirlos y cuándo estarán disponibles en México?

Sobres Coca-Cola del álbum Mundial 2026 La marca de refrescos volverá a colaborar con Panini para lanzar stickers especiales que irán dentro del álbum oficial de la Copa del Mundo.

Este 1 de abril, Panini anunció oficialmente la preventa del álbum de estampas coleccionables para el Mundial FIFA 2026- La edición más grandes de estos cromos coleccionables ya está disponible para adquirir vía online, mientras que se espera que llegue físicamente a finales de este mes. Ahora, Coca-Cola, uno de los patrocinadores más grandes de este torneo, también volverá a ser parte de esta tradición de la afición. Esto es lo que necesitas saber.

¿Cuáles serán las estampas Coca-Cola del álbum Panini del Mundial 2026?

Luego de concluir la Fecha FIFA de este mes de marzo, se confirmó a las últimas seis selecciones que estarán en la fase de grupos, lo que comenzó la impresión final de todas las estampas del álbum Panini, que incluirá por primera vez a 48 selecciones naciones acomodados en 112 páginas.

Sin embargo, si quieres completar el tuyo, también deberás buscar las estampas de Coca-Cola, uno de los patrocinadores oficiales del torneo. La marca refresquera tendrá sus propias estampas que tendrán su lugar especial dentro del álbum, algo que ya ocurrió en ediciones anteriores.

Las figuras disponibles incluyen jugadores como:

Harry Kane (Inglaterra)

Emiliano Martínez (Argentina)

Jefferson Lerma (Colombia)

Alphonso Davies (Canadá)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Santiago Giménez (México)

Lamine Yamal (España)

¿Cuándo y cómo conseguir los sobres de estampas Coca-Cola para el Mundial Panini 2026?

En años pasados, Coca-Cola lanzó sus stickers especiales en las etiquetas de los refrescos, esperando que la gente los comprara para poder adquiriros. Sin embargo, algunas personas simplemente entraban a las tiendas, quitaban la etiqueta y se iban sin comprar el refresco.

Ahora, para este 2026, las estampas vendrán en sobres que deberás canjear en tu tienda más cercana o en alguno de los camiones oficiales de distribución de la marca. Para canjearlos, deberás entregar dos botellas de Coca-Cola de 600 ml y 10 pesos para recibir dos sobres. Cada uno tendrá dos estampas regulares y una especial de Coca-Cola al azar.

Aunque no se ha dado una fecha oficial de inicio de la promoción, algunos usuarios en redes sociales señalan que ya consiguieron encontrarlas en México, consiguiendo así sus primeros stickers del álbum.